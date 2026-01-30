Трейлер, новый промокод и подробности обновления 2.6 "Наваждения на бис" для Zenless Zone Zero

HoYoverse представила версию 2.6 Zenless Zone Zero под названием «Наваждения на бис», релиз которой состоится 6 февраля. Обновление станет вставной историей после кульминации второго сезона и вернёт прокси на знакомую Шестую улицу, где во время ежегодного Дня позолоченной морковки развернётся история о мечтах, любви и скрытых угрозах. Праздничную атмосферу дополнят щедрые награды, включая Интернот-подписку и розыгрыш призового фонда в 4 миллиарда полихромов.

Ключевым событием версии станет официальный дебют айдол-группы «Ангелы наваждения». В игре появятся новые агенты — Санна и Ария, а также связанные с ними сюжетные и тематические события. На фоне праздника прокси вновь столкнутся с теневыми заговорами: Фаэтоны берут заказ, связанный с нелегальным ИИ, и объединяются с Джейн Доу, пока участницы группы готовятся к первому живому выступлению в клубе 404 ERROR.

Санна — агент ранга S с физическим атрибутом и специализацией «Поддержка». Она усиливает союзников Нападения и Аномалии, помечая врагов эффектом «Кошачий взгляд», который может взрываться и повышать атаку всего отряда. Её суперспособность сочетает мощный урон и быструю помощь союзников. Ария, солистка группы, относится к специализации «Аномалия» и использует атрибут эфира. Она имеет две формы — конструкта и айдол-проекции — и способна наносить высокий взрывной урон по врагам в состоянии аномалии.

Поддерживает девушек банбу Фанбу — глава фан-клуба, восстанавливающий HP и усиливающий атаку отряда при наличии как минимум двух «Ангелов наваждения». Вместе с агентами появятся новые костюмы, включая уникальный наряд Арии с двумя формами. Также в версии 2.6 вернутся агенты ранга S Исюань и Юдзуха.

Среди событий обновления — «Гармония наваждений», где игроки станут менеджерами айдол-группы, займутся репетициями, соцсетями и музыкальными мини-играми. В Нулевой каверне появится новый режим «Операция „Матрица“», быстрые завершения уровней, новые резонаторы и расширенные тактические возможности. Обновление также принесёт баффы Ликаону и Харумасе, бесплатный костюм для Пань Иньху и праздничные активности с наградами до 3300 полихромов. А с 14 по 23 февраля игроки смогут поучаствовать в розыгрыше доли из фонда в 4 миллиарда полихромов.

Компания HoYoverse также выпустила временный промокод, который нужно активировать до вечера 1 февраля.

DREAMINGANGEL: 300 полихромов, 30000 денни, 2 Журнала эксперта, 3 Энергомодуля амплификатора.

В честь дебюта «Ангелов наваждения» HoYoverse запускает глобальную кампанию «Сладость на максималках» с коллаборациями, офлайн-ивентами и эксклюзивным мерчем по всему миру.