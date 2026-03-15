Трейлер, новый промокод и подробности обновления 2.7 "Прошлому не сразить чемпионов" для Zenless Zone Zero

Компания HoYoverse объявила, что версия 2.7 «Прошлому не сразить чемпионов» для Zenless Zone Zero выйдет 24 марта. Центральным событием обновления станет масштабный турнир «Чемпионы каверн», организованный ТОП, где прокси вместе со старыми союзниками и новыми участниками сразятся за редкий амплификатор из люмисплава и титул победителя.

Турнир уже стал главной темой разговоров в Нью-Эриду: участники прибывают со всего города, включая фракции «Хитрые зайцы» и Сыны Калидона. Среди бойцов появятся и неожиданные участники — старший спецуполномоченный Службы общественной безопасности, а также таинственный Чёрный Волк Ромул, бывший Чистильщик Калидона. В бою он способен создавать барьер заражения, повышающий сопротивление критическому урону и мешающий прерыванию атак, при этом постепенно истощая здоровье противников. Однако команды, способные наносить длительный урон аномалиями, смогут эффективно разрушать его защиту.

Обновление также добавит двух новых агентов. Циссия из городского департамента правопорядка — атакующий персонаж с электрическим атрибутом. Она начинает бой с тремя зарядами Яда, которые наносят урон и временно повышают шанс критического удара. Наньгун Юй — агент ранга S специализации «Устрашение» с эфирным атрибутом. Она усиливает накопление аномалий у врагов и может продлевать состояние оглушения, создавая идеальные условия для мощных атак союзников. Её суперспособность «Наваждение на репите» усиливает атаку всего отряда. Для персонажа также появится новый костюм.

Кроме того, в версии 2.7 вернутся агенты ранга S — Йидхари и Сид. Если игроки соберут всех членов фракции «Ангелы наваждения», откроется специальный эксклюзивный фон.

Обновление принесёт и новые активности. На площади Люмины в ресторане «Кипящий горшочек» начнётся тематическое событие, где прокси помогут директору Перчинке и попробуют мини-игру по приготовлению хотпота. Также появится специальное задание Службы спецопераций, в котором игрокам предстоит сражаться тремя сменяющимися парами агентов.

Виртуальное боевое испытание получит новых врагов, дополнительные механики и обновлённую систему очков, позволяющую бороться за высокие места в рейтинге и получать награды — включая полихромы, визитные карточки и уникальные титулы.

Компания HoYoverse также выпустила временный промокод, который нужно активировать до вечера 16 марта.

MISSHISS — 300 х Полихромы, 30 000 х Денни, 2 х Журналы эксперта, 3 х Энергомодуль амплификатора.

Zenless Zone Zero версии 2.7 выйдет 24 марта на PlayStation 5, Xbox Series X|S, ПК, iOS, Android и через Xbox Cloud Gaming.