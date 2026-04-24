Трейлер, новый промокод и подробности обновления 2.8 "Новый закат над новым Эриду" для Zenless Zone Zero

HoYoverse объявила, что версия 2.8 Zenless Zone Zero под названием «Новый закат над новым Эриду» выйдет 6 мая. Обновление завершает второй сезон и фактически подводит игру к сюжетному «финалу главы», что для живого сервисного проекта всегда важный момент: либо он удерживает темп, либо теряет внимание аудитории. Здесь разработчики явно пытаются сыграть в усиление ставок.

Сюжет обновления вращается вокруг загадочной фигуры Рамиэля. В расследование вовлечены силы вроде «Крампуса», а также уже знакомые игрокам Фаэтон и союзники. Формируется временный отряд, и, судя по описанию, история снова делает ставку на смесь детективной интриги и хаотичного городского фэнтези, где каждая новая персонажная связка — это повод пересобрать боевой стиль.

Главные игровые новинки версии — два агента ранга S. Промея из «Крампуса» выглядит как более тактический персонаж с механиками аномалий льда: накопление «Хлада», усиленные уклонения и баффы для отряда. По описанию это типичный для HoYoverse «саппорт-драйвер», который раскрывается только в правильной синергии, а не в одиночной силе.

Противоположность ей — Звёздный Билли. Это уже почти пародийный образ «перекачанного героя»: мотоцикл, физический взрывной урон и ультимативный удар в стиле экшн-кино. Интересно, что он буквально «обновил себя за ползарплаты», и это хорошо ложится в тон Zenless Zone Zero — игра всегда балансирует между серьёзной историей и лёгкой самоиронией.

Отдельно добавляют новую систему «Турбулентность» для ветровых аномалий. По сути, это попытка усложнить уже знакомую механику «аномалий стихий», чтобы бой стал менее предсказуемым. В теории это шаг в сторону глубины, хотя в подобных играх подобные системы часто либо раскрываются в эндгейме, либо быстро превращаются в «ещё один слой эффектов».

Помимо боевых изменений, обновление приносит события, косметику и системные улучшения — включая более удобное отслеживание прогресса. Это уже стандарт для жанра: QoL-улучшения идут рядом с крупными релизами персонажей, чтобы удерживать игроков между баннерами.

Но самым любопытным моментом стало официальное подтверждение: Zenless Zone Zero вскоре появится в Steam. Это важнее, чем может показаться на первый взгляд. HoYoverse постепенно расширяет присутствие за пределами своей собственной экосистемы, и Steam — это уже не просто дополнительная платформа, а попытка зайти в более «традиционную» PC-аудиторию, которая не всегда живёт в лаунчерах издателя.

В итоге версия 2.8 выглядит как типичное для HoYoverse крупное обновление: новый сюжетный узел, два сильных персонажа с контрастными стилями и системные правки. Но на фоне анонса Steam-релиза возникает ощущение, что Zenless Zone Zero постепенно перестаёт быть просто мобильным/кроссплатформенным проектом и пробует закрепиться в более широком сегменте рынка — а это уже совсем другой уровень конкуренции.

Компания HoYoverse также выпустила временный промокод, который нужно активировать до вечера 26 апреля.

PROMEIA: 300 полихромов, 30000 денни, 2 Журнала эксперта, 3 Энергомодуля амплификатора.