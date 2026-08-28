Трейлер, новый промокод и подробности обновления 3.2 "Их тайные истории" для Zenless Zone Zero

HoYoverse раскрыла содержание версии 3.2 «Их тайные истории» для Zenless Zone Zero, которая выйдет 9 сентября 2026 года. Главным нововведением станет новая специальность «Оружейник», сочетающая атакующие и защитные механики.

Первым представителем нового класса станет Кларет — агент ранга S с электрическим атрибутом, который появится в первой половине обновления. Она накапливает на противниках очки Ранения, а после заполнения шкалы получает возможность активировать Увечье и увеличить рассекающий урон. Особенность Кларет заключается и в том, что её навыки используют защиту как базовый множитель урона.

Во второй половине версии игроков ждёт Рокси — агент ранга S с ветровым атрибутом и специальностью «Устрашение». Её основной механикой станут Глаза бури: Рокси создаёт смерчи, а затем собирает их и подрывает, вызывая мощную атаку по противникам. Одновременно пройдут рераны Наньгун Юй и Промеи вместе с их эксклюзивными амплификаторами.

Сюжет 3.2 перенесёт прокси на Вириум, где расследование исчезновения партии люмисплава приведёт Кларет и Рокси к секретному исследовательскому центру, связанному с академией Гелиоса. Параллельно героям предстоит продолжить лечение аномальной силы, бушующей в теле прокси, и разобраться с тайнами прошлого Рассвет.

Не обойдётся и без крупных бонусов. Участвуя в событиях версий 3.2 и 3.3, игроки смогут бесплатно получить костюмы фракции «Ангелы наваждения». Дополнительный наряд выдадут за прохождение 14-дневного события «Сеанс-сюрприз», а ещё один можно будет заработать в событии «Рыцарь пинбольного стола».

Обновление также расширит «Энигму лабиринта: операция "Бублик"»: появятся Кларет и Рокси, новое оснащение, продвинутые испытания, общий рейтинг сервера и страховочный маячок, позволяющий сохранить часть собранных ресурсов при неудачной эвакуации. Кроме того, Джейн, Хуго и Солдат 0 Энби добавят в Руководство для новых прокси, а Коляда получит усиление.

Компания HoYoverse также выпустила временный промокод, который нужно активировать до вечера 30 августа

FLINTWORKS: 300 полихромов, 30000 денни, 2 Журнала эксперта, 3 Энергомодуля амплификатора.

Версия 3.2 «Их тайные истории» выйдет 9 сентября на PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, Xbox Series X|S, Xbox Cloud Gaming, Xbox PC, ПК, iOS, Android и в Steam.