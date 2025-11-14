Трейлер обновления 2.4 "У края пропасти" и новый промокод для Zenless Zone Zero

Разработчики Zenless Zone Zero представили масштабный трейлер обновления 2.4 «У края пропасти», в котором раскрыли новых героев, сюжетные события и улучшения игры. В центре внимания — агенты Баньюэ и Диалинь из Krampus Compliance Authority. Первый наносит мощный огненный урон, тогда как второй специализируется на физических атаках, усиливая боевую динамику.

Обновление продолжит историю Сары и Е Шиюаня, подводя игроков к развязке второго сезона. Помимо сюжетных миссий, в игру добавят события с уникальными наградами, что расширит активность для всех типов игроков.

Разработчики также поработали над оптимизацией, усилили возможности некоторых старых персонажей и внесли полезные геймплейные правки.

Обновление 2.4 выйдет в конце ноября, а фанаты уже положительно оценили трейлер и активно ждут релиза новой версии.

Компания HoYoverse также выпустила временный промокод, который нужно активировать до вечера 16 ноября.

KRAMPUS: 300 полихромов, 30000 денни, 2 Журнала эксперта, 3 Энергомодуля амплификатора.