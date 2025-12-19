Трейлер обновления 2.5 "Стать пламенем в ночи" и новый промокод для Zenless Zone Zero

30 декабря Zenless Zone Zero получит масштабное обновление версии 2.5 под названием «Стать пламенем в ночи». Оно станет кульминацией второго сезона и заметно изменит игру: от сюжета и персонажей до боевых и социальных механик.

Главной звездой обновления станет Е Шуньгуан — старшая ученица школы горы Юнькуй и первая в истории игры Охотница каверн с двумя формами. Благодаря уникальному атрибуту «остриё» она способна входить в состояние «Прозрение», наносить сокрушительный урон и усиливать уязвимость врагов. В бою её сопровождает банбу Колосок, атакующий противников шквалом летающих мечей. Вместе с ней в игру приходит Чжао — легенда надзорной службы, агент ранга S с ледяным атрибутом и специализацией «Оборона». За милой внешностью скрывается мощный боец, усиливающий весь отряд через Эфирную завесу.

Сюжетно версия 2.5 подводит к развязке конфликта на Вайфэе. Небесный меч начинает резонировать с силой Зиждителя, а таинственные белые цветы за пределами каверн намекают на расширение угрозы Лемноса. Прокси предстоит исследовать старый люмитовый карьер, раскрывая правду о происходящем. История продолжится в эпилоге «Путь мечницы», где игроки помогут Е Шуньгуан противостоять разрушительной силе меча.

Обновление добавит временный кооперативный режим «Совместное исследование: Божественный лабиринт», систему «Баз прокси» для общения и заказов, а также упростит развитие агентов за счёт быстрой зачистки в боевой симуляции. В честь Нового года все игроки получат бесплатного агента ранга S Чжао, 1000 полихромов и другие награды.

Версия 2.5 Zenless Zone Zero выйдет на всех актуальных платформах и позволит сразу погрузиться в новый сюжет благодаря функции «Ранний показ». Нью-Эриду вступает в новую, по-настоящему огненную главу.

Компания HoYoverse также выпустила временный промокод, который нужно активировать до вечера 21 декабря.