Трейлер, подробности обновления 1.3 и новый промокод для Zenless Zone Zero

Разработчики из HoYoverse выпустили трейлер обновления 1.3 для бесплатного ролевого экшна Zenless Zone Zero (ZZZ), который представил новых персонажей и контент. Патч под названием «Виртуальная месть» добавит в игру сразу двух новых бойцов S-ранга: Цукисиро Янаги с атрибутом Электро и специализацией Аномалия, а также Лайтера с атрибутом Огонь и специализацией Устрашение. В трейлере показаны их уникальные способности и стиль боя, который наверняка придется по вкусу поклонникам игры.

Кроме того, обновление внесёт новый сюжетный квест и локацию — штаб-квартиру организации КУЛАК. В неё входит Секция 6 — особый отдел Службы спецопераций, расположенный в кавернах. Здесь игроки смогут узнать больше о мире ZZZ и его тайнах.

Компания HoYoverse также выпустила временный промокод, который можно активировать до 26 октября.

VIRTUALREVENGE: 300 полихромов, 30000 денни, 2 Журнала эксперта, 3 Энергомодуля амплификатора.

Релиз обновления 1.3 «Виртуальная месть» намечен на 6 ноября 2024 года.