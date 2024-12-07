Трейлер, подробности обновления 1.4 и новый промокод для Zenless Zone Zero

Компания HoYoverse анонсировала обновление 1.4 «И грянул звездопад» для Zenless Zone Zero. Оно добавляет новых персонажей, игровые режимы и значительные улучшения, направленные на оптимизацию игрового процесса.

В обновлении появляются два агента из Секции 6: Хосими Мияби и Асаба Харумаса, которые дебютируют вместе с агентом ранга S Гулливером.

Мияби, Охотница каверн, мастерски использует Искоренитель эфириалов, нанося рубящие удары и накладывая эффект Ледяного пламени. Ее смертоносные атаки завершаются изящной стойкой.

Харумаса владеет оружием, трансформирующимся в меч или лук. Он помечает врагов и поражает их Электрическими колчанами. Харумаса станет бесплатным для игроков с уровнем Интернота 8 и выше.

Новые режимы и оптимизация

Система HDD переработана: боевые уровни сюжетных глав от пролога до главы 3 улучшены. В новых главах вместо досок с мониторами прокси будут исследовать каверны и участвовать в сражениях.

Теперь в Нью-Эриде можно свободно перемещаться, выбирая любого агента из команды. В режиме совместной прогулки игроки смогут исследовать город в компании агентов.

Боевая система улучшена: счетчик децибелов стал отдельным для каждого агента, что делает использование суперспособностей более динамичным.

Новые вызовы и события

В Нулевой каверне добавлен режим «Скитания во тьме» и испытание «Опасный штурм» . Эти активности включают новые снаряжения, помощников банбу и резонаторов.

и испытание . Эти активности включают новые снаряжения, помощников банбу и резонаторов. В Реверб-арене появится режим Tower Defense с банбу и другие мероприятия, погружающие в атмосферу динамичных сражений.

Компания HoYoverse также выпустила временный промокод, который можно активировать до 18:59 по московскому времени 7 декабря.

VOIDHUNTER — 300 х Полихромы, 30 000 х Денни, 2 х Журналы эксперта, 3 х Энергомодуль амплификатора.

Использовать промокод для Zenless Zone Zero можно на официальном сайте игры. Награды за активацию обычно приходят через внутриигровую почту, и срок хранения таких писем составляет до 30 дней.