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Zenless Zone Zero 04.07.2024
Экшен, Ролевая, Условно-бесплатная, Открытый мир, Аниме
7.6 347 оценок

Трейлер, подробности обновления 1.4 и новый промокод для Zenless Zone Zero

butcher69
Новости

Компания HoYoverse анонсировала обновление 1.4 «И грянул звездопад» для Zenless Zone Zero. Оно добавляет новых персонажей, игровые режимы и значительные улучшения, направленные на оптимизацию игрового процесса.

В обновлении появляются два агента из Секции 6: Хосими Мияби и Асаба Харумаса, которые дебютируют вместе с агентом ранга S Гулливером.

  • Мияби, Охотница каверн, мастерски использует Искоренитель эфириалов, нанося рубящие удары и накладывая эффект Ледяного пламени. Ее смертоносные атаки завершаются изящной стойкой.
  • Харумаса владеет оружием, трансформирующимся в меч или лук. Он помечает врагов и поражает их Электрическими колчанами. Харумаса станет бесплатным для игроков с уровнем Интернота 8 и выше.

Новые режимы и оптимизация

  • Система HDD переработана: боевые уровни сюжетных глав от пролога до главы 3 улучшены. В новых главах вместо досок с мониторами прокси будут исследовать каверны и участвовать в сражениях.
  • Теперь в Нью-Эриде можно свободно перемещаться, выбирая любого агента из команды. В режиме совместной прогулки игроки смогут исследовать город в компании агентов.
  • Боевая система улучшена: счетчик децибелов стал отдельным для каждого агента, что делает использование суперспособностей более динамичным.

Новые вызовы и события

  • В Нулевой каверне добавлен режим «Скитания во тьме» и испытание «Опасный штурм». Эти активности включают новые снаряжения, помощников банбу и резонаторов.
  • В Реверб-арене появится режим Tower Defense с банбу и другие мероприятия, погружающие в атмосферу динамичных сражений.

Компания HoYoverse также выпустила временный промокод, который можно активировать до 18:59 по московскому времени 7 декабря.

  • VOIDHUNTER — 300 х Полихромы, 30 000 х Денни, 2 х Журналы эксперта, 3 х Энергомодуль амплификатора.

Использовать промокод для Zenless Zone Zero можно на официальном сайте игры. Награды за активацию обычно приходят через внутриигровую почту, и срок хранения таких писем составляет до 30 дней.

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