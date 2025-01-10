Трейлер, подробности обновления 1.5 и новый промокод для Zenless Zone Zero

Команда Zenless Zone Zero провела стрим, посвящённый обновлению 1.5 «Астра-номический момент», релиз которого запланирован на 22 января 2025 года. Главное событие — выступление звезды Нью-Эриду Астры Яо на праздничной сцене «Небесные сферы». Однако яркое шоу сопровождают интриги и опасности: прокси окажутся втянуты в новые приключения, где сплетаются тайные операции и открытый мир.

Обновление добавит два игровых режима: «Бесконечная башня: Исход» и «Истребление смутьянов». В первом игроки будут проходить 10-уровневые ярусы с уникальными боевыми эффектами, во втором — сражаться с мощными противниками в Нулевой каверне. Для любителей аркадных игр появится гонка «25 махов», а «Бродячая бригада» представит PvE-режим на двоих с семью новыми искателями грёз.

Новые агенты и костюмы

Астра Яо, первый персонаж-целитель в игре, получит костюм, усиливающий её боевые способности. Вернётся Эвелин, Агент Нападения с огненным атрибутом, а также другие агенты ранга S, включая Эллен и Цинъи. Новый банбу Щелкун предложит функции фотографирования, добавив элемент креативности в геймплей.

Развлечения и события

Прокси смогут участвовать в конкурсе банбу «Эн-нута славы», помогая Эосу завоевать чемпионский титул, и испытать свои навыки рыбалки в событии «Ультимативный удильщик». Победители получат эксклюзивные награды, включая живые обои.

Компания HoYoverse также выпустила временный промокод, который можно активировать до 11 января.

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