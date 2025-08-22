Трейлер, подробности обновления 2.2 и новый промокод для Zenless Zone Zero

Компания HoYoverse представила крупное обновление 2.2 для Zenless Zone Zero, которое получило название «Не уходи безропотно во тьму». Релиз состоится 4 сентября 2025 года, а в центре событий окажется отряд Обол, получивший новых бойцов и массу испытаний.

После провала заговора Ликующих Вооружённые силы направляют Обол в самую горячую точку конфликта. Командование операцией возложено на генерал-майора Лоренца, а полковнику Изольде поручено вести бойцов напрямую. Игрокам предстоит познакомиться с новыми агентами — Сид и Орфеей, а также глубже погрузиться в прошлое отряда и раскрыть секреты, которые долгое время скрывались за завесой.

Сид — гениальный механик и агент Нападения ранга S с атрибутом электро. Она превратила своего меха в смертоносного союзника, который способен наносить мощный урон и удерживать врагов под давлением. Её умения идеально дополняют других агентов Нападения, позволяя держать урон на высоком уровне на протяжении всего боя.

Орфея, действующая вместе с капитаном Магусом, — также агент Нападения ранга S, но с атрибутом огня. Она использует особую атаку для накопления «Запаса жара». Потратив его, Орфея переводит весь отряд в режим «Фокусировка прицела», что усиливает атаки и частично игнорирует защиту врагов. Вкупе с лазерным оружием Орфеи это превращает бой в настоящее огненное шоу.

К новому составу присоединится и банбу ранга S — Меркурий, способный поддерживать агентов прямо с самоходки. В сигнале также вернутся знакомые бойцы: Гашетка (Устрашение, электро) и Эвелин (Нападение, огонь). А Солдат 0 Энби тем временем проходит закрытую тренировку, что намекает на её грядущее усиление в будущих версиях.

Не обошлось и без обновлений в событиях. В «Курсе молодого банбойца» появятся новые враги, карты и механики — например, кусты и скверна. За прогресс в испытаниях игроки получат банбу ранга A — Экскалибу, который по-своему решает исход атаки: либо вытаскивает меч из камня и наносит рубящий удар, либо бьёт врага молотом. А в развлекательном ивенте «В ритме рейва» игроков ждёт музыкальное испытание в такт любимым композициям и щедрые награды.

Таким образом, обновление 2.2 обещает быть одним из самых насыщенных для Zenless Zone Zero. Игроков ждут новые агенты, события и сюжетные повороты, а также намёки на будущее развитие уже знакомых героев.

Компания HoYoverse также выпустила временные промокод, который нужно активировать до вечера 24 августа.