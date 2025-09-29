Трейлер, подробности обновления 2.3 и новый промокод для Zenless Zone Zero

Компания HoYoverse представила обновление Zenless Zone Zero 2.3 «Незабытые сны о былом», которое станет доступно игрокам 15 октября. Центральным элементом патча станет новая область — Изжитые холмы, заброшенные шахты и лаборатории, где витает атмосфера древних легенд и таинственных исчезновений. Именно здесь Прокси предстоит разгадать мрачные тайны, связанные с рабочими компании «ЛюмКерамикс».

Ключевой новинкой обновления станут новые агенты.

Люсия (Поддержка, S-ранг, эфир) способна воссоздавать образы эфириалов и усиливать отряд с помощью особого состояния Сна. Ее «Эфирная завеса — Родниковая вода» повышает HP союзников и увеличивает их урон.

Йидхари (Разрушение, S-ранг, лед) применяет агрессивный стиль: её сквозной урон растёт по мере снижения HP, что делает бой рискованным, но крайне эффективным.

Комано Манато (Разрушение, A-ранг, огонь) получает бонус к сквозной атаке от максимума HP.



Также в баннер временно вернутся Вивиан и Цзюй Фуфу, а для Вивиан станет доступен новый костюм.

Помимо новых героев, версия 2.3 предложит переработку персонажа Солдат 0 Энби, улучшив его боевой потенциал. В игру добавится «Критическая симуляция», где нужно будет формировать несколько отрядов для решения сложных задач. В событии «Неоконченный сон» появятся пошаговые сражения с управлением монстрами, а наградой за участие станет сам Комано Манато. Вернётся и обновлённая боевая фотосъёмка «Чик! Щелк! УДАР!» — с новым управлением камерой, фильтрами и рамками.

Компания HoYoverse также выпустила временный промокод, который нужно активировать до вечера 1 октября.

LUCIA1015: 300 полихромов, 30 000 денни, 2 журнала эксперта и 3 энергомодуля амплификатора.

Наконец, разработчики заглянули в будущее: уже скоро к прокси присоединятся новые агенты — Баньюэ, Диалинь, Чжао и Е Шуньгуан.

Zenless Zone Zero 2.3 обещает стать одним из самых масштабных обновлений игры, сочетая новые сюжетные тайны, агентов и свежие испытания. Выход состоится уже совсем скоро — 15 октября.