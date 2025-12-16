Трейлер Zenless Zone Zero представил нового героя Баньюэ с огненными приёмами

Разработчики Zenless Zone Zero опубликовали трейлер, посвящённый лимитированному персонажу S-ранга Баньюэ, который вскоре станет доступен в поиске сигналов. Видео раскрывает мотивацию героя открыть собственную школу боевых искусств и показывает, что даже опытный Баньюэ-шифу подвергается проверкам от ТОПов.

В ролике можно увидеть забавные моменты, когда новички просят научить их делать чётки или выполнять приём, в котором всё тело героя горит и светится, а также одновременные удары и хлопки в ладоши.

Баньюэ относится к специализации Разрушения огненного типа и в бою предпочитает наносить смертоносные комбинации умений, оставаясь на поле как можно дольше. Игрокам предстоит освоить его мощные способности и использовать их, чтобы доминировать в сражениях. Этот новый агент обещает добавить динамики и ярких моментов в игровой процесс.