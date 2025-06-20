Цзюй Фуфу - самая милая девочка-тигрица и мастер единоборств в новом трейлере Zenless Zone Zero

Разработчики Zenless Zone Zero представили свежий трейлер, посвящённый персонажу Цзюй Фуфу, которую называют «Несравненной тигрицей». Эта могучая боец и старшая ученица школы горы Юнькуй впечатляет своей силой и благородством.

В ролике показаны будни Цзюй Фуфу — её борьба с повседневными трудностями и особенно с тем, что окружающие воспринимают её как милого котёнка, несмотря на её грозные боевые навыки. Этот контраст делает её ещё более запоминающейся и обаятельной.

Цзюй Фуфу — лимитированный агент S-ранга с специализацией «Устрашение». Она способна не только оглушать врагов, но и эффективно наносить урон, не задерживаясь долго на поле боя. Для поклонников Zenless Zone Zero это отличный повод познакомиться с новым героем, сочетающим милоту и мощь.