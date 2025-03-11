В новом трейлере Zenless Zone Zero показали пикантный массаж героини Пульхры

Разработчики Zenless Zone Zero продолжают раскрывать новые детали об обновлении 1.6, готовя игроков к новому контенту. В последнем тизере представлена одна из героинь — Пульхра, которая привлекла внимание своей пикантной ситуацией.

В ролике она приходит на сеанс массажа, ощущая боль в спине. Во время сеанса массажистка помогает ей расслабиться, а Пульхре кажется, что перед ней её старый знакомый. Этот момент добавляет немного таинственности в её историю, а также подчеркивает атмосферу игры.

Пульхра — героиня A-ранга с уникальными навыками в области устрашения и высокой физической подготовки. В контексте геймплея она обещает стать мощным дополнением для игроков.

Обновление Zenless Zone Zero 1.6, в котором появится Пульхра, ожидается 12 марта 2025 года. Этот тизер стал лишь одним из множества шагов, направленных на привлечение интереса к новому контенту игры.