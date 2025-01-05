В Zenless Zone Zero появится новая героиня, которая будет раздеваться в бою

В игре Zenless Zone Zero, разработанной miHoYo, была анонсирована новая играбельная героиня – Эвелин Шевалье. Игроки, участвующие в тестировании, обнаружили необычную игровую механику, которая привлекла внимание фанатов.

Как оказалось, во время боевых действий Эвелин будет скидывать часть своей одежды. Перед началом сражения на ней будет накидка, которую она сбрасывает, активируя суперспособность, после чего бросает её в сторону врага.

Эвелин Шевалье

Интересно, что после активации анимации, в отличие от других игр, таких как NieR Automata или Bayonetta, одежда не возвращается. Эвелин продолжит бой без этого элемента одежды.

Эта особенность боевой системы не вызвала недовольства игроков, наоборот, она привлекла внимание к новому персонажу. Ожидается, что Эвелин Шевалье станет доступной с обновлением 1.5, которое выйдет в конце января 2025 года.