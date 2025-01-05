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Zenless Zone Zero 04.07.2024
Экшен, Ролевая, Условно-бесплатная, Открытый мир, Аниме
7.7 384 оценки

В Zenless Zone Zero появится новая героиня, которая будет раздеваться в бою

Simple Jack
Новости

В игре Zenless Zone Zero, разработанной miHoYo, была анонсирована новая играбельная героиня – Эвелин Шевалье. Игроки, участвующие в тестировании, обнаружили необычную игровую механику, которая привлекла внимание фанатов.

Как оказалось, во время боевых действий Эвелин будет скидывать часть своей одежды. Перед началом сражения на ней будет накидка, которую она сбрасывает, активируя суперспособность, после чего бросает её в сторону врага.

Эвелин Шевалье
Эвелин Шевалье

Интересно, что после активации анимации, в отличие от других игр, таких как NieR Automata или Bayonetta, одежда не возвращается. Эвелин продолжит бой без этого элемента одежды.

Эта особенность боевой системы не вызвала недовольства игроков, наоборот, она привлекла внимание к новому персонажу. Ожидается, что Эвелин Шевалье станет доступной с обновлением 1.5, которое выйдет в конце января 2025 года.

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5
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
BashfulUgochi

Игра 12+, так что закатываем губу, фанаты зетки. Максимум перед вами скинут курточку, на большее не надейтесь.))

5
Sunset_Neko

*16+

Что для Китая не шибко большая разница 😂

0
Hog2012
Перед началом сражения на ней будет накидка, которую она сбрасывает, активируя суперспособность, после чего бросает её в сторону врага.
0
AndrewSolt

Тоже мне новость. В геншине Шилонен тоже скидывает накидку после нажатия Ешки, но новости из этого не делали)

3
BewitchingBaron
2
Лобо

Кафку напоминает

1
Hog2012

Е Лань > Кафка > Эвелин

0
AllLivesMatter

Кликбейт, вот облом

1
ПустошМохаве

Глупое решение закидывать противников трусами(

0
AllLivesMatter

Накидкой, может?

0
Agent Qracle

Астра Яо как то привлекательнее выглядит, имо

0
Рикочико

Походу у ZZZ мощный отток игроков.

0