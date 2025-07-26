В Zenless Zone Zero представили нового персонажа - Орфею Магнуссон и Магус

Разработчики Zenless Zone Zero официально представили нового персонажа, которого фанаты ждали с момента первых намёков в трейлерах. В версии 2.2 к отряду «Обол» присоединится лимитированный агент S-ранга огненного типа — Орфея Магнуссон и Магус. Её специализация — "Нападение", и появится она во второй половине обновления.

Орфея — неуклюжая, но решительная, а её командир Магус — строгая, но справедливая. Вместе они образуют яркий дуэт, способный справиться с любой угрозой. По словам Солдата 11, Магус активно обучает бойцов даже через видеоигры, а Орфея всегда прикроет в критический момент.