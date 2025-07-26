ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Zenless Zone Zero 04.07.2024
Экшен, Ролевая, Условно-бесплатная, Открытый мир, Аниме
7.8 567 оценок

В Zenless Zone Zero представили нового персонажа - Орфею Магнуссон и Магус

RedDay13 RedDay13

Разработчики Zenless Zone Zero официально представили нового персонажа, которого фанаты ждали с момента первых намёков в трейлерах. В версии 2.2 к отряду «Обол» присоединится лимитированный агент S-ранга огненного типа — Орфея Магнуссон и Магус. Её специализация — "Нападение", и появится она во второй половине обновления.

Орфея — неуклюжая, но решительная, а её командир Магус — строгая, но справедливая. Вместе они образуют яркий дуэт, способный справиться с любой угрозой. По словам Солдата 11, Магус активно обучает бойцов даже через видеоигры, а Орфея всегда прикроет в критический момент.

43
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Real Slim Shady

Жалкое зрелище, Бёрнис вон как представляли.. с крутейшим треком

10
NatanieLzZ

Бернис представляли точно так же как остальных - артом и описанием за месяц до релиза. Трейлер выходит за день-два до релиза персонажа. Орфей завтра-послезавтра выходит? Нет. Возмущение на ровном месте

11
temarys

Магнус гондон и предатель

5
Fedaykin
J a r v i s

В видео она сказала: лучше пойти поиграть в Батлфилд или лучше бы меня добавили в Батлфилд?))

2