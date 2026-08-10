В Zenless Zone Zero возвращается событие с тройными наградами за патрули

В Zenless Zone Zero вновь пройдет временное событие «Глубинный патруль: тройные награды», которое позволит игрокам получать втрое больше наград за прохождение заданий в режиме «Локальный патруль».

Событие стартует 12 августа и продлится до 17 августа 2026 года. Чтобы принять в нем участие, игрокам потребуется выполнить задание на повышение репутации прокси «Путь прокси (I)», достичь 21-го уровня Интернота и разблокировать режим «Локальный патруль».

Главная особенность события заключается в увеличенных наградах. Во время его проведения за прохождение любых уровней «Локального патруля» можно будет получать тройное количество наград. При этом бонус действует не без ограничений: каждый день игрокам будут доступны только два испытания с повышенными наградами.

Таким образом, тем, кто хочет воспользоваться событием по максимуму, придется заходить в игру ежедневно и проходить оба доступных испытания. С учетом короткой продолжительности события пропускать дни особенно невыгодно.

«Глубинный патруль: тройные награды» станет очередной возможностью ускорить получение ресурсов в Zenless Zone Zero, однако воспользоваться повышенными наградами можно будет только в течение пяти дней — с 12 по 17 августа.