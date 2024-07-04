Вот это номер! Аккаунт в Zenless Zone Zero продали за 11 млн рублей из-за красивого номера

Интересная история произошла вскоре после релиза Zenless Zone Zero. Один из игровых аккаунтов в Китае был продан за 880 000 юаней, что эквивалентно примерно 10.5 млн рублей. Как сообщает инсайдер hxg_diluc, причиной такой цены стал уникальный номер аккаунта - 100000000.

Покупка аккаунта с "красивым" номером, не влияющим на игровой процесс, может показаться странной, но в некоторых играх это становится настоящим трендом. Коллекционеры готовы платить большие деньги за редкие номера, ведь они делают аккаунт более уникальным и привлекательным.

Стоит отметить, что продажа игровых аккаунтов запрещена правилами Zenless Zone Zero, как и других игр miHoYo. Однако как показывает практика, это не останавливает игроков от подобных сделок. Аккаунты Genshin Impact и других проектов miHoYo регулярно продаются на различных площадках.

Остается открытым вопрос, заблокирует ли miHoYo аккаунт после смены владельца, тем более что долго искать нарушителя не придется. Однако сумма, уплаченная за аккаунт, может стать лакомым кусочком для компании: если этот человек готов столько потратить на красивый номер, то сколько денег он может оставить в самой игре?