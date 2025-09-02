Выходной Сид: отряд Обол отдыхает в новом трейлере Zenless Zone Zero

HoYoverse представила свежий трейлер для персонажа Сид из Zenless Zone Zero в рамках обновления 2.1 «Что принесет неумолимая волна». Видео, опубликованное на официальном канале игры, показывает, как Сид и ее напарники из отряда Обол проводят редкий выходной.

В трейлере герои планируют провести полдня за любимыми занятиями: поеданием острой лапши, походом в кино и расслабляющим массажем. Но отдых быстро превращается в хаос, когда появляется необычный робот, нарушающий местный порядок своими танцами. Зрители легко догадаются, что за странным роботом скрывается Старый Сид.

Трейлер подчеркивает юмористическую сторону Zenless Zone Zero, демонстрируя динамичные сцены и взаимодействие персонажей в городском фэнтезийном мире. Обновление 2.1 обещает добавить новые события, задания и возможность глубже познакомиться с повседневной жизнью героев, сочетая забавные моменты с ярким геймплеем ARPG.