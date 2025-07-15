ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Zenless Zone Zero 04.07.2024
Экшен, Ролевая, Условно-бесплатная, Открытый мир, Аниме
7.8 552 оценки

Юдзуха на стиле: авторы Zenless Zone Zero представила музыкальное видео с новой героиней

butcher69 butcher69

В свежем музыкальном клипе по Zenless Zone Zero компания HoYoverse представила агентку «Хижины Кошмаров» — озорную и опасную Укинами Юдзуху. Видео под названием "Райская прогулка" показывает, как Юдзуха с юмором и хаосом сеет беспорядок на улицах Нью-Эриды.

Музыкальный трек исполнила Икуми Хасэгава — голос Юдзухи в японской версии игры. Её фанаты могут узнать её также по ролям Владилены из 86, Pop☆Step из Vigilante и Киты Икуе из Bocchi the Rock!.

Юдзуха станет играбельной в обновлении 2.1. Она усилит отряды агентов с типом «Аномалии», но и для «Нападения» тоже найдёт применение. Судя по клипу, её стиль — смесь изящества и безумия, что делает персонажа ярким дополнением к уже разношёрстному составу ZZZ.

13
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
CaMahoney

Ждём на р34

3
Jarvis666

Я вчера поиграл чуток в эту игру у меня после неё глаза болели и голова. Вот бы отрубить тряску экрана и поменьше спецэффектов и разных цветов. По моему в настройках графики это не исправить?

1
NatanieLzZ

в самом низу настроек графики есть ползунок силы фильтра цветов. Макс влево - нормальные цвета, макс вправо - приглушенные. Влияет ли это на спецэффекты не знаю. Про тряску вообще хз, не замечал никогда

1