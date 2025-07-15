Юдзуха на стиле: авторы Zenless Zone Zero представила музыкальное видео с новой героиней

В свежем музыкальном клипе по Zenless Zone Zero компания HoYoverse представила агентку «Хижины Кошмаров» — озорную и опасную Укинами Юдзуху. Видео под названием "Райская прогулка" показывает, как Юдзуха с юмором и хаосом сеет беспорядок на улицах Нью-Эриды.

Музыкальный трек исполнила Икуми Хасэгава — голос Юдзухи в японской версии игры. Её фанаты могут узнать её также по ролям Владилены из 86, Pop☆Step из Vigilante и Киты Икуе из Bocchi the Rock!.

Юдзуха станет играбельной в обновлении 2.1. Она усилит отряды агентов с типом «Аномалии», но и для «Нападения» тоже найдёт применение. Судя по клипу, её стиль — смесь изящества и безумия, что делает персонажа ярким дополнением к уже разношёрстному составу ZZZ.