Zenless Zone Zero готовит крупную презентацию версии 3.3 - разработчики покажут новых агентов и продолжение сюжета

HoYoverse объявила дату традиционной специальной трансляции, посвящённой следующему обновлению Zenless Zone Zero. Стрим версии 3.3 «Возвращение в небеса» состоится 9 октября в 14:30 по московскому времени.

Во время презентации разработчики расскажут о главных нововведениях обновления и покажут новых агентов. Отдельное внимание уделят продолжению основной сюжетной линии, а также новым внутриигровым событиям, которые появятся вместе с версией 3.3.

Судя по представленному описанию, история вновь переместится на остров Безмятежности. Севериан неожиданно прибывает туда по приказу мэра и оказывается в центре непредсказуемых событий на Розкелифере. Подробности этой сюжетной линии должны раскрыть непосредственно во время трансляции.

Кроме того, поклонники Zenless Zone Zero ожидают возможного продолжения сотрудничества с другими проектами HoYoverse. В частности, во время стрима могут появиться новые подробности о персонажах Honkai: Star Rail, которые, по заявленной информации, должны присоединиться к игре в рамках коллаборации.

Таким образом, версия 3.3 обещает стать заметным обновлением для Zenless Zone Zero сразу по нескольким направлениям — от новых персонажей и сюжетного контента до потенциального расширения кроссовера с другой крупной игрой HoYoverse.