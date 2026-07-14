Zenless Zone Zero готовится отметить вторую годовщину: стрим версии 3.1 раскроет новых героев и продолжение сюжета

HoYoverse объявила дату специальной трансляции, посвящённой обновлению 3.1 для Zenless Zone Zero. Стрим под названием «Долгое прощание» состоится 17 июля в 14:30 по московскому времени и станет особенным, поскольку приурочен ко второй годовщине игры.

Разработчики обещают раскрыть подробности продолжения основной сюжетной линии. Игроков ждёт развитие истории Розкелифера, новые детали о Сковывателе и прошлом Охотницы каверн первого поколения Ремиэллы, а также встреча с загадочной героиней, которую авторы называют «самой знакомой незнакомкой».

Во время эфира также представят новых агентов — Ремиэль и Сигрид, расскажут о содержимом обновления 3.1 и поделятся подробностями праздничных событий в честь годовщины. Кроме того, команда Zenless Zone Zero намекнула на появление «таинственных гостей», которые подготовили для игроков особый сюрприз.

Трансляция пройдёт на официальных каналах игры в Twitch и YouTube. Традиционно во время подобных эфиров HoYoverse также публикует промокоды с внутриигровыми наградами, поэтому для поклонников Zenless Zone Zero предстоящий стрим может стать одним из самых насыщенных за последнее время.