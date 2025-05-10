Zenless Zone Zero не оправдала ожиданий: HoYoverse хочет создать собственную GTA

Компания HoYoverse, прославившаяся хитами Genshin Impact и Honkai: Star Rail, столкнулась с непростым периодом. По данным Bloomberg, недавний релиз Zenless Zone Zero оказался менее успешным, чем ожидалось: игра принесла менее половины доходов по сравнению с предыдущими проектами компании за аналогичный период.

Аналитики отмечают, что рынок аниме-RPG близок к перенасыщению. Это, вкупе с конкуренцией между собственными играми HoYoverse, привело к снижению прибыли. Согласно данным Niko Partners, в 2024 году выручка компании упала на 23% и составила 4,7 миллиарда долларов.

В ответ на это HoYoverse делает ставку на новые жанры и расширение аудитории. Сейчас студия работает над шутером, симулятором фермы и несколькими играми с открытым миром. Разработка ведётся с привлечением специалистов из Ubisoft и Electronic Arts.

Наиболее амбициозным проектом считается Project Shanghai — игра в духе Grand Theft Auto. Её масштаб превосходит даже Genshin Impact, но процесс разработки сталкивается с трудностями: проект уже дважды перезапускали, а часть команды в США была уволена из-за проблем с удалённой координацией.