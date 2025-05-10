Zenless Zone Zero не оправдала ожиданий: HoYoverse хочет создать собственную GTA

Компания HoYoverse, прославившаяся хитами Genshin Impact и Honkai: Star Rail, столкнулась с непростым периодом. По данным Bloomberg, недавний релиз Zenless Zone Zero оказался менее успешным, чем ожидалось: игра принесла менее половины доходов по сравнению с предыдущими проектами компании за аналогичный период.
Аналитики отмечают, что рынок аниме-RPG близок к перенасыщению. Это, вкупе с конкуренцией между собственными играми HoYoverse, привело к снижению прибыли. Согласно данным Niko Partners, в 2024 году выручка компании упала на 23% и составила 4,7 миллиарда долларов.
В ответ на это HoYoverse делает ставку на новые жанры и расширение аудитории. Сейчас студия работает над шутером, симулятором фермы и несколькими играми с открытым миром. Разработка ведётся с привлечением специалистов из Ubisoft и Electronic Arts.
Наиболее амбициозным проектом считается Project Shanghai — игра в духе Grand Theft Auto. Её масштаб превосходит даже Genshin Impact, но процесс разработки сталкивается с трудностями: проект уже дважды перезапускали, а часть команды в США была уволена из-за проблем с удалённой координацией.
''Zenless Zone Zero оказался менее успешным, чем ожидалось'' кем ожидалось? кто ожидал что коридорная шляпа, которая просто повторяет один и тот же геймплей снова и снова и снова будет кому-то нравится?
Так в статье черным по белому написано, что для компании
Тем не менее никому не нужная игра приносит в месяц столько бабла, сколько большинству компаний и не снилось.
От 10 до 40 миллионов приносит каждый месяц этот проект только по известным данным (а есть ещё и неизвестная сторона...) – и при этом снова эффективные менеджеры недовольные сидят... Где-то я уже это видел... Ах, да – Sony же любит на это сетовать. Понятное дело, что рынок уже перенасыщен на фоне старого успеха Genshin Impact, что привело к пристальному вниманию к этому направлению в индустрии (gacha-играм) и созданию множество клонов, похожих на оную. Так что закономерно, что доходы будут падать. Так же тягать аудиторию с одного проекта на другой, чем грешит HoYoverse – тоже ничем хорошим не заканчивается. Как и закономерной итог в виде падения доходов. И вместо того, что сфокусироваться на улучшении проектов, что приносят прибыли – они делают ставку на количество проектов и их жанровое разнообразие, что не сказал бы, что хорошая затея...
Да проблема в отсутствии жанрового разнообразия, игры как под копирку. Все 3 имеют одну и туже концепцию. По их мнению весь люд в мире должен играть в 1 из 3 одинаковых гач? Бесконечной аудитории не будет в этом направлении, и они это увидели. Вот гта начала уже звучит поинтереснее, там хотя бы аудитория будет немного другая, следовательно для бизнеса это означает увеличение доходов.
P.S. Сам не играю в эти дыбылки донатные, предпочитаю хорошие сингл проекты, но порассуждать на эту тему захотелось с высоты диванной колокольни.
Все эти 3 игры абсолютно разные. Порассуждать на тему игры, в которые ты даже не играешь? Смешно
Вы сравнили две игры с совершенно разным геймплеем и назвали их одинаковыми, всё что нужно знать о вашей "экспертносити".
Ну почему же, они ищут новую аудиторию, с которой ещё не работали, Геншин и ХСР тут яркие примеры.
А они не думали, может лучше сразу завещание начать писать?
Всё, пи...ц котёнку.
Даже не оправдывая ожиданий гачи Хоё в разы окупают затраты на контент. Так что закрывать их уж точно никто не будет)
Ебисофт и ЕА привлекли? Ну, удачи им, что ли, в пробитии дна.
Вообще не понятно, зачем им нужен был ZZZ, если есть Геншин и Хонкай
Какая игра, такие и доходы. Шесть раз на полном серьёзе пытался поиграть - каждый раз дальше первых трёх сюжетных миссий не доходил. Скуката полнейшая. И вроде завязка норм, но играть абсолютно не хочется. Ни персов интересных, ни геймплея нормального, да даже сюжет не затягивает. Даже гениш и то лучше, прости меня Господи за эти греховные слова.
Там в начале вся проблема, стоит пересилить первые пару глав и легче пойдёт.
ИМХО: зеткой они хотели выехать жопами и сиськами моделек персонажей, не сильно запариваясь над разнообразием, колличество агентов минималистично, как и разнообразие их геймплея, к тому же пихают в банеры эпиков в рескине типа лег и перегружают все спец эффектами, ясно понятно, что такой халтурный подход будет сильно меее интересен чем хотя бы тот же хонкай, там конечно тоже начали сдоначиваться, но пока еще играбельно
Просто ЗЗЗ делалась для другой аудитории, которая играла в Хонкай Импакт, а не в Геншин или ХСР, но проблема в том, что они многих отпугнули в самом начале, когда пихали где только можно свои "телики".
Мда, планы выглядят как откровенное самоубийство. Надеюсь, ХСР ещё пару лет пропыхтит.
лучшая гача по факту. Но людям интереснее играть в Хонкай где вообще геймплея нет