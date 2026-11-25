HoYoverse показала агента Санбрингер для городской фэнтезийной ARPG Zenless Zone Zero. Демонстрация знакомит с героиней и её историей, связанной с тяжёлым солнцем, определившим её судьбу.

В игре пользователи выступают проводниками, исследуют опасные каверны вместе с агентами, сражаются с врагами и выполняют поручения, постепенно раскрывая тайны Нью-Эриду.

Санбрингер вошла в обновление Journey to the Sky, которое уже вышло.

Zenless Zone Zero доступна на PlayStation 5, PC, Xbox Series X|S, iOS и Android.