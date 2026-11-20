HoYoverse раскрыла подробности версии 3.4 для Zenless Zone Zero под названием «За рассветом закат». Обновление выйдет 2 декабря 2026 года и станет одним из самых насыщенных для игры: помимо кульминации истории Розкелифера, игроков ждёт масштабная коллаборация с Honkai: Star Rail, два новых персонажа, дополнительные события и щедрые подарки. Главный сюрприз — возможность бесплатно получить эксклюзивного агента ранга S Зарянку.

Сюжетная линия Розкелифера приблизится к развязке. После череды происшествий, связанных с заражением банбу и вмешательством корпорации «Большие амбиции», героям предстоит столкнуться с противником, угрожающим Небесному острову. В решающей битве три облика госпожи Рассвет — Драцена, Линдверна и Эльдреда — впервые объединятся на поле боя, чтобы вместе с прокси защитить Розкелифер.

Сама Рассвет станет новым агентом ранга S с атрибутом «первоискра» и специальностью «Оружейник». Она использует три боевых облика, которые поочерёдно сражаются с противниками при помощи копья, меча и щита. Её механика строится вокруг накопления уровней Ранения, последующего применения Увечья и заполнения шкалы Пламени желания. Когда шкала достигает максимума, Рассвет проводит совместную атаку, а при достаточном количестве децибелов может дополнительно применить две суперспособности. Вместе с ней в поиске сигнала появится амплификатор ранга S «Огнедышащий мираж», а в канале банбу дебютирует Сомнамбу, способный призывать помощников и усиливать урон Рассвет.

Главным событием обновления станет пересечение двух вселенных HoYoverse. В Zenless Zone Zero появятся Зарянка и Кафка из Honkai: Star Rail, причём их боевые стили заметно различаются. Зарянка специализируется на поддержке: она может действовать вне поля боя, накладывать на союзников щит, повышать защиту и урон, а также восстанавливать остроту агентам специальности «Оружейник» с помощью суперспособности. Кафка, в свою очередь, станет электрическим агентом ранга S, ориентированным на аномалии атрибута и дополнительный урон от Хаоса. В зависимости от выбранной атаки она сможет либо наносить повышенный прямой урон, либо быстрее накапливать аномалию.

Поиск сигнала с Рассвет и Зарянкой начнётся в первый день версии 3.4 и продлится всё обновление. Кафка появится во второй половине, когда также вернутся Элис и её амплификатор «Всесторонняя отточенность». Зарянка получит отдельный костюм «Космический бит».

Коллаборация продолжится тематическим событием «Без места в титрах». Прокси вместе с Зарянкой, Кафкой и жителями Нью-Эриду примут участие в съёмках фильма, где игроков ждут скрытные вылазки и взаимодействие с персонажами. За прохождение можно будет получить специального банбу Пом-Пом, полихромы и другие награды. Также появятся боевой режим «Занавес поднимается: явление рыцаря» и новый сезон «Выжить в темнице» для «Энигмы лабиринта».

Бонусы не ограничатся временными событиями. После выхода обновления каждый игрок сможет бесплатно забрать Зарянку, материалы для её развития до 40-го уровня и комплект драйв-дисков с подходящими базовыми характеристиками. В течение версии также будут раздавать материалы для улучшения амплификатора «Сумеречный отсвет» и оставшиеся профили агента Пироиса. А с 1 января за ежедневный вход в игру можно будет суммарно получить 1600 полихромов.

Наконец, обновление добавит новые события доверия для трёх обликов Рассвет, повседневный костюм «Прогулка на закате» и платные косметические наборы. В одном из них предусмотрены совместная прогулка трёх героинь и специальная анимация бездействия.

Zenless Zone Zero версии 3.4 «За рассветом закат» выйдет 2 декабря на PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, Xbox Series X|S, Xbox Cloud Gaming, ПК, iOS и Android. Игроки на ПК также смогут запустить игру через Steam.