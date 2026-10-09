Zenless Zone Zero получит мехов с лазерами и двумя режимами боя - версия 3.3 выйдет 21 октября

HoYoverse объявила дату выхода версии 3.3 «Возвращение в небеса» для Zenless Zone Zero. Обновление станет доступно 21 октября 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series, ПК, iOS и Android, а также в Steam. Главным нововведением станут управляемые боевые мехи, которые позволят переключаться между ближним и дальним боем. Вместе с ними в игру добавят двух новых агентов ранга S и продолжение основной сюжетной линии.

История развернётся на небесном острове Розкелифере. После блокировки транспортных путей на Банбаструм героям придётся пробираться через занятый противником аэропорт на острове Безмятежности. Арбитр Феникс и инспектор Севериан будут вынуждены действовать сообща, несмотря на разногласия, а прокси вместе с Линдверной продолжат искать правду о трёх госпожах Рассвет и их кармических ядрах.

В первой половине обновления появится Феникс — огненный агент специализации «Аномалия», способный пережить смертельный урон благодаря восстановлению здоровья. Её пассивный навык также позволит превращать последующий урон от аномалии в критический. Во второй половине дебютирует Севериан с атрибутом «Ветер» и специализацией «Нападение». Он сможет автоматически уклоняться от атак и проводить усиленные серии ударов. Вместе с новичками вернутся и некоторые ранее выпущенные агенты.

Мехи, созданные благодаря способности Линдверны, станут частью сюжетных сражений. Игроки смогут использовать лазер после усиленной атаки или успешного уклонения, взаимодействовать с окружением и применять тяжёлые предметы против врагов. Разработчики также подтвердили, что этот режим не останется исключительно сюжетным и появится в последующих версиях игры.

Помимо основного контента, обновление принесёт сезонное испытание для режима «Энигма лабиринта», несколько событий с наградами, новые костюмы и косметические предметы. HoYoverse также улучшит обучающие подсказки: Фея начнёт рекомендовать составы отрядов и стратегии с учётом доступных персонажей, а игрокам станет проще разбираться в механиках агентов. За участие в событиях отметок можно будет получить до 10 шифрокопий и 10 банбулетов.

Во время трансляции так же был опубликован промокод для получения внутриигровых предметов: JRNY2SKY