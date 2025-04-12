Zenless Zone Zero появится на консолях Xbox Series X/S в июне

Компания HoYoverse продолжает активно развивать сотрудничество с Microsoft. Следом за релизом Genshin Impact на Xbox Series X/S, в июне на консоли выйдет и экшен-RPG Zenless Zone Zero. Точная дата пока не объявлена.

На Xbox Series X игра будет поддерживать 4K, 60 FPS, HDR и трассировку лучей. Более того, проект станет доступен через Xbox Cloud Gaming, что позволит играть без установки при наличии подписки Xbox Game Pass Ultimate и стабильного интернета.

Одновременно с выходом на Xbox в игре появится крупное обновление 2.0, добавляющее новую сюжетную арку и локацию Waifei Peninsula. Zenless Zone Zero уже доступна на PS5, ПК, iOS и Android.