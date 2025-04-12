Zenless Zone Zero появится на консолях Xbox Series X/S в июне

Компания HoYoverse продолжает активно развивать сотрудничество с Microsoft. Следом за релизом Genshin Impact на Xbox Series X/S, в июне на консоли выйдет и экшен-RPG Zenless Zone Zero. Точная дата пока не объявлена.
На Xbox Series X игра будет поддерживать 4K, 60 FPS, HDR и трассировку лучей. Более того, проект станет доступен через Xbox Cloud Gaming, что позволит играть без установки при наличии подписки Xbox Game Pass Ultimate и стабильного интернета.
Одновременно с выходом на Xbox в игре появится крупное обновление 2.0, добавляющее новую сюжетную арку и локацию Waifei Peninsula. Zenless Zone Zero уже доступна на PS5, ПК, iOS и Android.
Верните нормальную рейтинговую систему с минусами и плюсами. Бред полный, даже отрицательные смайлы повышают рейтинг постов. Всякая фигня теперь на главной будет оказываться. Мало того что общая лента новостей анимешной шляпой переполнена, теперь еще и на главной это лицезреть. Зачем вообще надо было менять то, что прекрасно работало кучу лет?
Соглашусь, удобнее было, щас какая-то каша. Еще бы повысили максимальное колличество +/-, которые ты можешь поставить.