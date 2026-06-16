Zenless Zone Zero представила анимационный трейлер Велины - "Ведьмы смерти" из знатного рода Эйргид

Разработчики Zenless Zone Zero выпустили новый анимационный трейлер под названием «Драматическое искусство», посвящённый лимитированному агенту S-ранга Велине Эйргид.

События ролика разворачиваются в формате театральной постановки, где банбу Розкелифера тайно готовят спектакль о загадочной и влиятельной фигуре — Велине. Однако их представление неожиданно прерывает банбу по имени Брюс, который, судя по сюжету, лично пережил встречу с так называемой «Ведьмой смерти» и её жестокостью.

В самой истории Велина предстает как представительница знатного рода Эйргид, важная персона, связанная с Департаментом внешней стратегии, вокруг которой выстраивается ореол одновременно власти и тревожной репутации. Её образ в трейлере балансирует между театральной подачей и мрачной легендой, что характерно для стилистики Zenless Zone Zero, часто играющей на контрасте гротеска и драмы.

С точки зрения геймплея Велина заявлена как лимитированный агент S-ранга со специализацией «Аномалия» новой стихии ветра. В бою она выступает в роли вспомогательного DPS-персонажа, который не требует постоянного присутствия на поле, что потенциально делает её удобной для гибридных билдов и командных связок.

Подобные ролики уже стали для Zenless Zone Zero привычным способом раскрытия персонажей: через стилизованные мини-истории, где лор подаётся не напрямую, а через символику и театральные образы.