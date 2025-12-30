Zenless Zone Zero раздаёт подарки: стартовала кампания Twitch Drops к выходу обновления 2.5

Разработчики Zenless Zone Zero совместно с Twitch объявили о запуске кампании Twitch Drops, приуроченной к выходу обновления 2.5. Игроков ждёт серия наград за просмотр трансляций игры на платформе, что делает событие отличной возможностью пополнить арсенал и получить ценные ресурсы.

Награды распределены по времени просмотра: за 15 минут зрители получают 12 000 денни, за 30 минут — два журнала эксперта, а за 45 минут — три энергомодуля амплификатора. За час просмотра игроки могут забрать два виджета системы банбу, а за 120 минут — целых 50 полихромов. Все подарки начисляются суммарно, что позволяет гибко распределять время на трансляции.

Для участия необходимо связать аккаунты Twitch и Zenless Zone Zero на странице события. После привязки достаточно смотреть стримы из соответствующего раздела и выполнять требования по времени, чтобы награды автоматически поступали на игровой аккаунт.

Кампания продлится с 30 декабря 2025 года по 20 января 2026 года, предоставляя игрокам три недели на сбор всех бонусов.