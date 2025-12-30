Zenless Zone Zero раздаёт подарки: стартовала кампания Twitch Drops к выходу обновления 2.5

Разработчики Zenless Zone Zero совместно с Twitch объявили о запуске кампании Twitch Drops, приуроченной к выходу обновления 2.5. Игроков ждёт серия наград за просмотр трансляций игры на платформе, что делает событие отличной возможностью пополнить арсенал и получить ценные ресурсы.
Награды распределены по времени просмотра: за 15 минут зрители получают 12 000 денни, за 30 минут — два журнала эксперта, а за 45 минут — три энергомодуля амплификатора. За час просмотра игроки могут забрать два виджета системы банбу, а за 120 минут — целых 50 полихромов. Все подарки начисляются суммарно, что позволяет гибко распределять время на трансляции.
Для участия необходимо связать аккаунты Twitch и Zenless Zone Zero на странице события. После привязки достаточно смотреть стримы из соответствующего раздела и выполнять требования по времени, чтобы награды автоматически поступали на игровой аккаунт.
Кампания продлится с 30 декабря 2025 года по 20 января 2026 года, предоставляя игрокам три недели на сбор всех бонусов.
Зная эту контору, предлагаемые ресурсы - капля в море))
Тип того, но эти дропсы по сути каждый патч. Хз чего из этого сейчас новость сделали.
