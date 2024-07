Zenless Zone Zero стала самой популярной мобильной игрой ещё до официального релиза, согласно статистике скачиваний

До выхода новой игры от создателей мегапопулярных Genshin Impact и Honkai: Star Rail остается менее суток. Игра от китайской студии miHoYo под названием Zenless Zone Zero с самого начала обладала невероятным потенциалом, но никто не мог предвидеть, что проект начнет покорять чарты ещё до релиза. Аналитики из Sensor Tower сообщают, что количество предварительных скачиваний Zenless Zone Zero оказалось настолько большим, что игра сейчас занимает первые строчки популярных проектов по всему миру.

Аналитическая команда проанализировала крупнейшие мобильные рынки мира. Всего за несколько часов после старта предзагрузки Zenless Zone Zero игра моментально ворвалась в списки популярных проектов. Игре понадобилось ещё несколько часов, чтобы стать самой скачиваемой ролевой игрой на мобильных платформах. Zenless Zone Zero занимает первые строчки чартов в США, Китае, Японии и других регионах.

Если до релиза Zenless Zone Zero некоторые аналитики предрекали весьма сдержанный старт игры, сейчас многие начали корректировать свои прогнозы. Ранее главным доводом экспертов было то, что мобильные геймеры могли устать от большого количества гача-игр. Жанр переживает стагнацию, и создание Zenless Zone Zero по образу и подобию Genshin Impact, вероятно, не изменит ситуацию. Однако судя по актуальной статистике, игроки далеки от усталости от подобных игр и с нетерпением ждут её релиза. Учитывая последние данные, Zenless Zone Zero в первую неделю может принести своим создателям более 60 миллионов долларов прибыли.