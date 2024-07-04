Zenless Zone Zero успешно вышла на ПК, PS5, iOS и Android

Китайская компания HoYoverse, известная по таким играм, как Genshin Impact и Honkai: Star Rail, вновь отмечает свой триумф с запуском Zenless Zone Zero. Это новая ролевая игра в жанре городского фэнтези с элементами гачи, которая сегодня стала доступна для бесплатной игры на ПК, PlayStation 5 и мобильных платформах iOS и Android. В честь релиза Zenless Zone Zero разработчики выпустили стильный трейлер, демонстрирующий уникальные локации и героев игры.

Релизный трейлер Zenless Zone Zero знакомит игроков с урбанистическим сеттингом проекта, который объединяет элементы киберпанка и постапокалипсиса. Игроков ждет множество разнообразных фракций, исследование локаций в Нью-Эриду, битвы с эпическими боссами и сюжет, раскрывающий тайны этого мира. Весь игровой процесс строится вокруг отряда игрока с несколькими персонажами, каждый из которых обладает уникальным набором характеристик и способностей. Персонажей можно комбинировать друг с другом, создавая мощную стихийную синергию.

Zenless Zone Zero доступна для игры на ПК, PS5, iOS и Android бесплатно. Вместе с запуском проекта разработчики подготовили несколько внутриигровых ивентов с ценными призами, а также будут раздавать полезные ресурсы и героиню А-уровня. В дальнейшем от игры ожидается поддержка в духе прошлых игр HoYoverse: патчи будут приносить с собой новых персонажей, локации и сюжетные линии.