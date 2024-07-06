Zenless Zone Zero в день релиза заработала меньше чем предыдущие проекты miHoYo

Zenless Zone Zero, новая экшен-ролевая игра от miHoYo, за первые 24 часа своего появления на рынке уже успела собрать 3,99 миллиона долларов с внутриигровых покупок, по данным AppMagic (эта цифра вычитается из комиссионных от различных цифровых магазинов).

Одним словом, похоже, что у компании, создавшей Genshin Impact и Honkai: Star Rail, в портфолио появился еще один потенциальный хит на миллиард долларов. Стоит ли говорить, что больше всего на игру потратили в Китае: 57,6 % от общего количества. За ним следуют Япония (19,7 %), США (11 %), Гонконг (2,5 %) и Тайвань (1,8 %).

Другие интересные цифры Zenless Zone Zero - это количество предварительных регистраций, более 47,5 млн, и загрузок, 5,9 млн на iOS и Android.

США лидируют по количеству установок - 879 тысяч (почти 15 % от общего числа), за ними следуют Китай (13 %), Индонезия (6,6 %), Южная Корея (5,8 %) и Бразилия (5 %).

1,8 миллиона загрузок, сделанных 4 июля, в день запуска, вознесли Zenless Zone Zero на вершину чарта бесплатных приложений, обогнав Roblox, Manage Supermarket Simulator, JindoBlu и Gametion Global. Она также заняла второе место по доходам, уступив только DnF Duel от Tencent. Другими самыми прибыльными мобильными играми четвертого июля стали Royal Match, Honor of Kings и Roblox.

Одним словом, Zenless Zone Zero отлично стартовала, хотя и не на таком уровне, как Genshin Impact и Honkai: Star Rail, которые за первые 24 часа принесли 4,6 и 8,3 миллиона долларов дохода от внутриигровых покупок соответственно.