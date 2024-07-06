Zenless Zone Zero в день релиза заработала меньше чем предыдущие проекты miHoYo

Zenless Zone Zero, новая экшен-ролевая игра от miHoYo, за первые 24 часа своего появления на рынке уже успела собрать 3,99 миллиона долларов с внутриигровых покупок, по данным AppMagic (эта цифра вычитается из комиссионных от различных цифровых магазинов).
Одним словом, похоже, что у компании, создавшей Genshin Impact и Honkai: Star Rail, в портфолио появился еще один потенциальный хит на миллиард долларов. Стоит ли говорить, что больше всего на игру потратили в Китае: 57,6 % от общего количества. За ним следуют Япония (19,7 %), США (11 %), Гонконг (2,5 %) и Тайвань (1,8 %).
Другие интересные цифры Zenless Zone Zero - это количество предварительных регистраций, более 47,5 млн, и загрузок, 5,9 млн на iOS и Android.
США лидируют по количеству установок - 879 тысяч (почти 15 % от общего числа), за ними следуют Китай (13 %), Индонезия (6,6 %), Южная Корея (5,8 %) и Бразилия (5 %).
1,8 миллиона загрузок, сделанных 4 июля, в день запуска, вознесли Zenless Zone Zero на вершину чарта бесплатных приложений, обогнав Roblox, Manage Supermarket Simulator, JindoBlu и Gametion Global. Она также заняла второе место по доходам, уступив только DnF Duel от Tencent. Другими самыми прибыльными мобильными играми четвертого июля стали Royal Match, Honor of Kings и Roblox.
Одним словом, Zenless Zone Zero отлично стартовала, хотя и не на таком уровне, как Genshin Impact и Honkai: Star Rail, которые за первые 24 часа принесли 4,6 и 8,3 миллиона долларов дохода от внутриигровых покупок соответственно.
Потому что телики телики ТЕЛИКИ. Еще на збт было ясно что это рак игры. И многих это отолкнет.
Да и круток вообще не завезли.
Ну и однокнопочный геймплей.
По сути из плюсов интересный визуал и внимание к деталям мира и персонажей.
А минусы ,увы,все остальное. Их прошлые проекты,конечно,на голову выше. Тот же хонкай,прям затягивает,на тебе сразу крутая история,интересные персонажи, космическая станция, Гигансткий босс, ПОЕЗД, куча круток,а потом белобог и вообще веселуха начинается. И крутки крутки крутки.
А тут бегаешь 6 часов на одной локе. ТЕЛИКИ. И две с половиной крутки. И телики телики ТЕЛИКИ.
Твоя правда. Я сегодня апнул 31 ранг и 70% времени, я сидел в телевизорах или скипал диалоги, ещё 20% бегал по квестам туда- сюда и сидел в бесконечных загрузках (нет, они не медленные, быстрые, просто их как в старфилде много), ну и 10% дрался на аренах. На текущий момент очень слабо, посмотрим что будет в будущем.
Игра вообще не зацепила. Если вспоминать как стартовал в геншине, то это вообще ни о чем. Да, графика красивая, но куча искусственных ограничений, битвы тупо на аренах, дофига всего и не понятно что куда к чему. Персонажи 60% Долли девочек с огромными дрынами...
Как-то по барабану вообще // Пользователь VK
мне не в катило, остался на геншине и стартрейле
Игра как будто бы слишком нишевая и специфичная и явно не всем зайдет в отличие от того же Геншина, но своё место игра займет и какой-никакой доход приносить будет.
ТОФ же ещё существует и жив))
Играю третий день, вне боев пока кайфую как в какой-нибудь Персоне, но донатить в игре попросту не на что, за первые два дня получил 10 из 16 персонажей + несколько дублей для прокачки. Видно что михаи сделали шаг назад от гача, сейчас игра больше похожа на сюжетно-ориентированный продукт, а не на гринд-гача-опен-ворлд.
P. S. Телики прикольные, их не много и поэтому они не душат, лишь слегка разбавляют общий геймплей. Бои динамичные и красивые, неплохо развлекает, но не для эпилептиков.
Ну так, игра во всём уступает прошлым играм. И даже, да простит меня Бог, геншиш лучше этой игры.
Да х*йня потому что. Я только не понимаю, почему некоторые говорили, что это будет аниме - GTA от Михойо. По факту типичная гача с маленькими аренками и эпилептическими эффектами. Ну хоть добавили возможность скипать графоманию, уже мини-прогресс))
Аниме гача гта это про муген. Вы перепутали игры.
Да эти ваши AppMagic просто цифры рисуют, как пить дать. Китайцы, может, и ведутся на такое, но нормальные люди не будут тратить деньги на очередной донатный комбайн.
туннельная шляпа как solo leveling,даже не зацепила,а ажиотажа было много. // Raider Higashi
Если уж сравнивать, Соло геймплейно лучше ZZZ и тайтл в нем интересный, советую ранобэ почитать и продолжение про сына Джин Ву и Ча Ха Ен.
шляпа шляпная все их игры.онлайн,гринд,бесконечный донат да ну это всё в срако уж лучше контру 1.6 запустить которая приелась десятки лет назад и то веселее будет
Сразу видно - нииграл и играть не будю, но аасуждаю
а потом спрашивают почему игровая индустрия умирает
А она разве умирает. Сток офигенных игр выходит чего БГ3 стоит. То что сервистные игры выходят и умирают,проблематика самого жанра. Издатели и инвесторы не понимают что время в сутках 24ч. И люди не способны играть больше чем в 2-3 сервис игры. А большинство вообще ток в 1 играет. Чем больше игр сервисов тем меньше игр сервисов.
А с самой индустрии сингл игра все хорошо. Этот жанр непотопляем. Даже если ААААААААА разработчики дрищут себе в штаны пытаясь совместить сервис и сингл(что невозможно),есть инди сектор который делает как надо. Тот же банишер очень крутая игра.