Zenless Zone Zero вступила в новую эпоху: обновление 3.0 открыло огромный город в облаках и запустило третий сезон

HoYoverse выпустила для Zenless Zone Zero масштабное обновление 3.0 под названием «Исповедь сомнамбулы», одновременно дав старт третьему сезону сюжетного контента. Патч стал одним из крупнейших в истории игры, добавив новую локацию, персонажей, режимы и графические улучшения для ПК.

Главным событием обновления стало открытие Розкелифера — огромного парящего города, расположенного высоко над облаками. Это необычное место служит домом как для людей, так и для банбу, а игрокам предстоит исследовать его тайны вместе с Вайзом и Белль. В новом сюжете герои также начнут раскрывать силу Пироиса, которая станет важной частью дальнейшего развития истории.

Не обошлось и без новых агентов. В первой половине версии 3.0 игрокам доступна Велина — первый персонаж стихии ветра со специализацией «Аномалия». Позже к ней присоединится Норма, представительница огненной стихии и специализации «Устрашение».

Третий сезон также подарил игрокам бесплатного персонажа Пироиса. Разработчики уже подтвердили, что его сигнатурный амплификатор и дополнительные улучшения появятся в будущих обновлениях, что позволит постепенно раскрывать потенциал нового героя.

Помимо сюжетного контента и персонажей, патч включает новые игровые режимы «О гении, банбусах и чудо-чипе» и «Симулякры и аннигиляция», а также традиционный набор событий и наград.

Отдельное внимание HoYoverse уделила технической стороне проекта. ПК-версия Zenless Zone Zero получила поддержку трассировки лучей, технологии генерации кадров и DLSS Super Resolution, что должно заметно повысить качество изображения и производительность на современных системах.

Судя по масштабу изменений, обновление 3.0 не просто продолжает развитие Zenless Zone Zero, а открывает для игры новую сюжетную арку и закладывает основу для всего третьего сезона, который станет одним из самых амбициозных этапов в истории проекта.