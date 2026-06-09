Zenless Zone Zero выходит на новый уровень графики: трассировка и сотни FPS - но вопрос в том, кому это реально нужно

miHoYo (HoYoverse) показала свежий геймплей Zenless Zone Zero с поддержкой современных графических технологий — трассировки лучей и NVIDIA DLSS Frame Generation. И, судя по демонстрации, игра действительно стремится закрепиться в числе самых технологически продвинутых проектов на рынке. Обновление 3.0 обещает заметный скачок в визуальной части, а сравнение сцен с RTX и без него только подчёркивает разницу в освещении и глубине изображения.

Особенно впечатляюще выглядит заявленная производительность: 4K-разрешение и до 286 кадров в секунду на RTX 5070 Ti в связке с Ryzen 7 9700X. С точки зрения маркетинга — почти идеальная демонстрация возможностей нового железа. Но, если смотреть прагматично, такие цифры больше напоминают лабораторный сценарий, чем реальные игровые условия большинства пользователей.

И здесь возникает главный вопрос: насколько подобные технологии важны именно для Zenless Zone Zero? Игра изначально не нуждалась в ультра-реалистичной графике, делая ставку на стильную анимацию и динамику. В этом смысле внедрение трассировки выглядит скорее как попытка догнать общий тренд индустрии, чем как необходимость.

Сама HoYoverse уже подтвердила, что DLSS Multi Frame Generation появится позже, в одном из следующих обновлений, а значит, технологическая «гонка кадров» в игре только начинается. И, честно говоря, это типичная ситуация для современных live-service проектов: визуальные улучшения становятся частью долгосрочной стратегии удержания аудитории.

В итоге Zenless Zone Zero постепенно превращается в витрину графических технологий NVIDIA, даже если сама игра от этого становится не принципиально другой. Для одних игроков это повод восхищаться прогрессом, для других — напоминание о том, что за сотнями FPS всё ещё должна стоять интересная игра, а не только красивые цифры.