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Zenless Zone Zero 04.07.2024
Экшен, Ролевая, Условно-бесплатная, Открытый мир, Аниме
7.7 686 оценок

Zenless Zone Zero выходит в Steam: HoYoverse готовит двойной удар - релиз и обновление 3.0 в один день

butcher69 butcher69

HoYoverse выпустила новый трейлер Zenless Zone Zero в преддверии релиза игры в Steam, который состоится 17 июня 2026 года. Видео, по сути, служит напоминанием о том, что проект продолжает активно расширять аудиторию и выходит за пределы привычных платформ. И, честно говоря, для live-service игры это выглядит как логичный шаг, но не без попытки заново подогреть интерес к уже знакомому контенту.

Трейлер собран из геймплейных кадров и сцен с персонажами первых двух сезонов под трек Come Alive от Sān-Z и HOYO-MiX — типичный для HoYoverse монтаж, где стиль и музыка работают почти сильнее самого нарратива. Это скорее эстетическое напоминание, чем попытка показать что-то принципиально новое.

Интереснее другое: релиз в Steam совпадёт с выходом обновления 3.0. Игроков ждёт новая сюжетная глава и локация — парящий остров банбу Розкелифер, а также новые персонажи и активности. Такой «двойной запуск» выглядит как попытка удержать максимальный онлайн в момент притока новой аудитории.

В итоге Zenless Zone Zero снова делает ставку не на один громкий релиз, а на постоянное расширение контента — стратегия, которая у HoYoverse уже давно стала фирменной.

ПК Трейлеры
10
6
Комментарии:  6
Ваш комментарий
KeshaGod97

Тем временем genshin impact которую обещали лет 7 назад на switch и steam

НЕЧТОжества

Какой же отвратительный в ней звук конечно, вот бы добавили нормальный профиль без заглушения частот. Сейчас пока самый лучший это "колонки", но все же тоже что-то и в нем не то.

Рикочико

Своего аутсайдера в Стим отправили.

Dart_Zero

Играть в гачапомойки - себя не уважать