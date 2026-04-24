Zenless Zone Zero выйдет в Steam в этом году - HoYoverse усиливает мультиплатформенную стратегию

Игра Zenless Zone Zero от HoYoverse получит версию в Steam во втором квартале 2026 года. Уже открыта страница в магазине, где подтверждается ключевой момент — для запуска потребуется учетная запись HoYoverse. Это ожидаемое решение, учитывая политику компании, но для части игроков оно может стать спорным, особенно если они рассчитывали на полностью автономную версию в Steam без внешних привязок.

На данный момент Zenless Zone Zero уже доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S, ПК, iOS и Android, поэтому выход в Steam выглядит скорее как расширение аудитории, чем как новый этап релиза. По сути, HoYoverse продолжает стратегию тотального охвата платформ, при этом сохраняя централизованную систему аккаунтов.

Действие игры разворачивается в Нью-Эриду — последнем крупном городе человечества после катастрофы, связанной с появлением аномальных пространств, называемых Пустотами. Из них появляются существа Эфирные, а сам мир живет в состоянии постоянного давления со стороны этих разломов. И хотя сюжет подается через привычную для HoYoverse смесь драмы и экшена, именно сеттинг остается одним из самых сильных элементов проекта.

Игрок берет роль Прокси — оператора, который координирует действия Агентов, отправляющихся в Пустоты. Это делает структуру геймплея более многослойной, чем в обычных экшен-RPG: здесь важно не только сражение, но и подготовка, подбор команды и тактическое распределение ролей.

Боевая система по-прежнему строится на быстрых комбо, уклонениях, парированиях и цепных атаках. Формально это знакомый набор механик, но HoYoverse делает ставку на визуальную подачу — и в этом они стабильно сильны. Сражения выглядят эффектно, почти «анимированно», и именно это часто становится главным аргументом в пользу игры.

Визуальный стиль — один из ключевых факторов привлекательности Zenless Zone Zero. Яркий городской киберпанк, выразительная анимация персонажей и акцент на динамике создают ощущение дорогого интерактивного аниме-сериала, а не просто экшен-игры.

Выход в Steam можно воспринимать двояко. С одной стороны, это логичное расширение для проекта. С другой — усиление зависимости от экосистемы HoYoverse, что нравится далеко не всем пользователям платформы Valve.