ZZZ отмечает вторую годовщину масштабным обновлением: новый атрибут, бесплатный S-агент и десятки изменений

HoYoverse представила подробности версии 3.1 «Долгое прощание» для Zenless Zone Zero, которая станет частью празднования второй годовщины игры. Обновление выйдет 29 июля и добавит новых персонажей, постоянный режим, улучшения интерфейса и щедрые подарки для всех игроков.

Главным нововведением версии станет появление первого агента с люменным атрибутом — Ремиэллы Дан. Персонаж ранга S относится к специальности «Аномалия» и обладает уникальной механикой «Трансформация атрибута», позволяющей менять тип наносимого урона в зависимости от состава отряда и слабостей противников. В бою Ремиэлла сможет усиливать союзников, находясь вне поля сражения, а затем возвращаться для нанесения мощной атаки.

Во второй половине обновления игроки смогут получить Сигрид — агента ранга S с атрибутом льда и специализацией «Нападение». Её боевая система будет построена вокруг механики «Копья ДВО», которая позволяет проводить усиленные атаки и повышать шанс критического попадания.

Версия 3.1 также продолжит сюжетную линию игры. Прокси встретятся с представителями Воздушной охраны Нью-Эриду, включая её заместительницу Сигрид, а также вновь столкнутся с Ремиэллой Дан и тайнами, связанными со Сковывателем.

Одним из главных дополнений станет новый постоянный режим «Энигма лабиринта: операция «Бублик». Игрокам предстоит исследовать заражённые зоны каверн, собирать ресурсы, усиливать исследовательскую станцию и выполнять эвакуацию до окончания отведённого времени. Режим будет обновляться сезонно и предложит собственные награды.

В честь второй годовщины HoYoverse подготовила особый подарок: все игроки смогут бесплатно выбрать одного из пяти эксклюзивных агентов ранга S — Джейн, Солдата 0 Энби, Хуго, Гашетку или Люсию — и получить соответствующий амплификатор. Кроме того, пользователей ждут награды на 1600 полихромов и 20 поисков сигнала.

Среди других изменений появится система «Выбор предпочтений», позволяющая заранее указать желаемых агентов и повысить шанс получения нужных персонажей при определённых условиях. Также разработчики обновят руководство для новых прокси, ускорят развитие аккаунта на ранних уровнях и улучшат управление амплификаторами.

Zenless Zone Zero версии 3.1 «Долгое прощание» выйдет 29 июля на PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, Xbox Series X|S, Xbox Cloud Gaming, ПК, iOS, Android и в Steam.