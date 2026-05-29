Состоялся релиз дополнения The Syncretic & The Imperious для пошаговой стратегии ZEPHON

Студия Proxy Studios выпустила третье платное дополнение под названием The Syncretic & The Imperious для своей научно-фантастической пошаговой стратегии ZEPHON.

Дополнение добавляет в игру 2 новых лидеров с уникальными игровыми механиками и особенностями. Лидер по имени Синкретический Дэв представляет фракцию киберов, получая ранний доступ к соответствующим технологиям и бесплатным исследованиям на старте, но сталкивается с падением лояльности при строительстве дублирующих зданий. Властная Экзонавтка ориентирована на человечество, начиная партию с людскими юнитами и обладая возможностью раскрывать клетки карты со своей орбитальной космической станции, а также усиливать союзные войска на большой территории.

Арсенал игры расширился за счет 8 новых боевых единиц, среди которых парящая пехота киберов Пайтанимы-бродяги, биологические Провокаторы с дальнобойным орудием и ракетный танк Гелиос фракции людей. Список доступного контента также пополнили 3 глобальные операции, 3 редких предмета экипировки, включая катушку Планка для воскрешения героя, и 2 типа застав, представленных гидропонной фермой и идолом Вародай. Дополнение также предлагает 5 новых цепочек сюжетных заданий, ориентированных на проверку человечности лидеров или раскрытие тайн древнего кода, 4 игровых мутатора и 4 музыкальных трека общей длительностью более 20 минут.

Одновременно с выходом платного контента разработчики подготовили бесплатное обновление, которое вносит улучшения в игровой процесс. В интерфейсе появилась возможность отказываться от контроля над заставой и сворачивать панель кнопок рядом с мини-картой. Авторы доработали баланс, скорректировали цены производства, исправили различные языковые ошибки, а также добавили визуальные и звуковые эффекты для способностей Личный визит и Угон.

Дополнение The Syncretic & The Imperious уже доступно для приобретения в цифровом магазине Steam по цене 499 рублей. Для запуска нового контента требуется наличие оригинальной версии игры ZEPHON. Стратегия полностью поддерживает русский интерфейс и субтитры.