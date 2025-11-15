ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Zero Hour 12.08.2020
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Тактика, От первого лица
7.9 9 оценок

M7 Productions удалила защиту Denuvo из тактического шутера Zero: Hour

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, студия M7 Productions выпустила новое обновление для PC-версии шутера Zero: Hour, в котором удалила защиту Denuvo - игра уже появилась в сети.

Zero: Hour - тактический шутер от первого лица, действие которого разворачивается в преступном мире Бангладеша. Действие происходит на территории Бангладеша - в игре присутствует PVP, PVE и одиночный режим игры с собственными миссиями.

Игра вышла на PC в раннем доступе в 2020 году и с тех пор оставалась невзломанной.

5
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
Беккер5443

Такс ребята не та игра проходим мимо 😪😴

2
FURRRAX
1
Barred

Это её как раз раздают сейчас в епиксторе?

1
LIRW

Цена игры в 350 рублей и с "denuvo" это фантастика какая то.

1