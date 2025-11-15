M7 Productions удалила защиту Denuvo из тактического шутера Zero: Hour

Как стало известно, студия M7 Productions выпустила новое обновление для PC-версии шутера Zero: Hour, в котором удалила защиту Denuvo - игра уже появилась в сети.

Zero: Hour - тактический шутер от первого лица, действие которого разворачивается в преступном мире Бангладеша. Действие происходит на территории Бангладеша - в игре присутствует PVP, PVE и одиночный режим игры с собственными миссиями.

Игра вышла на PC в раннем доступе в 2020 году и с тех пор оставалась невзломанной.