M7 Productions удалила защиту Denuvo из тактического шутера Zero: Hour

Как стало известно, студия M7 Productions выпустила новое обновление для PC-версии шутера Zero: Hour, в котором удалила защиту Denuvo - игра уже появилась в сети.
Zero: Hour - тактический шутер от первого лица, действие которого разворачивается в преступном мире Бангладеша. Действие происходит на территории Бангладеша - в игре присутствует PVP, PVE и одиночный режим игры с собственными миссиями.
Игра вышла на PC в раннем доступе в 2020 году и с тех пор оставалась невзломанной.
Такс ребята не та игра проходим мимо 😪😴
Это её как раз раздают сейчас в епиксторе?
Цена игры в 350 рублей и с "denuvo" это фантастика какая то.