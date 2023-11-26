В тактический шутер Zero Hour добавили собак и дроны

Разработчики тактического шутера Zero Hour поделились информацией о новом обновлении игры. Теперь в игре доступны боевые собаки k9 и дроны, а также легендарное оружие Smith & Wesson Model 57 и Berreta M9. Разработчики прокомментировали добавление собак так:

Мы очень рады сообщить, что долгожданная система K9 Attack Dog наконец-то дебютирует в Zero Hour, и это больше, чем просто внутриигровой инструмент; Это верный товарищ. Ваш K9 - это не просто еще один актив, это друг. С того момента, как он появился в виде маленького щенка, вы можете персонализировать свой K9, дать ему имя, сможете погладить его и воспитать, следя за тем, чтобы он избегал ненужных рисков и оставался в безопасности.

Собака имеет неповторимый окрас и для каждого игрока является уникальной. Игроку предстоит воспитать маленького щенка, который станет боевой собакой, способной помочь на миссиях. Игрок сможет давать ему команды. Если игрок берет собаку на миссию, он теряет возможность спускаться по веревке или прыгать.

Также важной частью обновления является дрон, который для наблюдения использует атакующая сторона. С помощью него игроки смогут командовать командой ИИ, не заходя в здание.

Помимо этого, в игре появилась начальная кастомизация оперативников и оружия.

Zero Hour - тактический шутер, вышедший в раннем доступе в 2020 году. В напряженных матчах PvE и PvP игрокам предстоит взять на себя роль бойцов спецназа Бангладеша и выполнять сложные задания.