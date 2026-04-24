Авторы Disco Elysium раскрыли персонажей Zero Parades: For Dead Spies

Студия ZA/UM представила новый трейлер сюжетного шпионского проекта Zero Parades: For Dead Spies, в котором впервые подробно показала ключевых героев истории. Разработчики сделали особый акцент на персонажах и их сложных отношениях.

Главной героиней игры станет Хершел Вилк, также известная под кодовым именем Каскад. Она — талантливая, но сломленная шпионка организации Operant Bureau. После долгого отсутствия её возвращают в строй ради крайне опасной миссии.

Пять лет назад сеть агентов, известная как Whole Sick Crew, была практически уничтожена. Теперь Каскад должна найти бывших союзников и попытаться собрать команду заново, чтобы выполнить задание.

Среди участников этой группы — несколько ярких персонажей. Например, Каролина, самая молодая участница команды, которую героиня когда-то обучала искусству шпионажа. В последний раз её видели во время участия в экспериментальном исследовании снов.

Другой член команды — Рамзес, специалист по прослушке и цифровой разведке. Он был одним из немногих людей, кому Каскад действительно доверяла.

Также в историю входят Темпо, влиятельный посредник криминального мира Портофиро; Веспар, полицейский-следователь с обширными связями; Эсти, агентка, которую Каскад когда-то оставила в опасности; и Холоцен, загадочный криптограф, известный своими странными теориями заговоров.

По словам разработчиков, в игре важную роль будет играть не только шпионская деятельность, но и отношения между персонажами. Героям придётся столкнуться с прошлым, недоверием и последствиями старых решений.