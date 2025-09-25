"Бездушная подделка Disco Elysium": геймеры раскритиковали Zero Parades

Пользователи массово ставят дизлайки новому трейлеру игры

На выставке State of Play впервые показали геймплей Zero Parades: For Dead Spies — новой игры от части авторов Disco Elysium. Поклонники истории Гарри Дюбуа массово ставят дизлайки под роликом. На момент написания новости их больше, чем лайков.

Претензия у геймеров все та же: фанаты Disco Elysium не могут простить ZA/UM за скандал с авторами оригинальной RPG.

@ESJSilver97: Помните, народ. Оригинальные разработчики Disco Elysium не имеют к этой игре никакого отношения.

@Narokkurai: Мне очень сложно разделить свои эмоции по отношению к этой игре и студии ZA/UM. Те, кто создает Zero Parades — безупречны. Эти художники, дизайнеры. Они присоединились к ZA/UM, потому что разделяют идеи создателей Disco Elysium. Но этих создателей больше нет. Их заменили роботы-капиталисты.

@SethWulfstone: Не могу дождаться релиза этой игры, чтобы поиграть в нее.... Бесплатно.

@Zectifin: Не могу дождаться, чтобы не играть в эту игру, а перепройти Disco Elysium.

@hoovy9300: Бездушная подделка Disco Elysium.

Настоящим продолжением Disco Elysium мог стать спин-офф под названием Locust City.