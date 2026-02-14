Игроки обвинили студию ZA/UM в обмане из-за надписи в трейлере новой игры Zero Parades

Студия ZA/UM представила трейлер и геймплей своего нового проекта под названием Zero Parades: For Dead Spies, однако презентация обернулась скандалом и волной критики со стороны сообщества. Причиной массового недовольства стала информация, показанная авторами уже на второй секунде видеоролика, которую фанаты посчитали наглой ложью.

В самом начале трейлера на экране появляется фраза Мы подарили вам Disco Elysium. Это утверждение вызвало резкую реакцию поклонников культовой ролевой игры, которые прекрасно помнят историю с увольнением ключевых создателей оригинала, включая Роберта Курвица и Александра Ростова. По мнению игроков, нынешний состав студии не имеет морального права приписывать себе заслуги оригинальной команды, так как после корпоративного конфликта и смены руководства ZA/UM покинули многие важные разработчики.

В комментариях под роликом и в социальных сетях пользователи предлагают исправить фразу на Мы украли у вас Disco Elysium. Многие геймеры открыто желают студии провала, называя компанию зомби, восставшим из могилы и оболочкой без мозга. Негатив по отношению к разработчикам настолько силен, что на тематическом подфоруме Disco Elysium в Reddit обсуждение нового проекта Zero Parades фактически находится под запретом.

Масла в огонь подлили и слова режиссера игры Джима Ашилеви, который в интервью прессе заявил, что надеется, что ZA/UM никогда не станет AAA-студией. Комментаторы иронично заметили, что с такой репутацией компании это точно не грозит. Тем не менее, часть аудитории, абстрагировавшаяся от скандала, отметила, что сам игровой процесс и шпионская стилистика выглядят неплохо, хотя оценить проект объективно мешает история вокруг бренда. Опробовать демоверсию игры можно будет в рамках фестиваля Играм быть в Steam, который пройдет с 23 февраля по 2 марта.