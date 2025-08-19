На Gamescom 2025 авторы Disco Elysium анонсировали свою новую игру - Zero Parades

На церемонии открытия выставки Gamescom 2025: Opening Night Live состоялся один из самых громких анонсов вечера. Студия ZA/UM, подарившая миру культовую RPG Disco Elysium, официально представила свой следующий проект — Zero Parades.

Игра описывается как «шпионская RPG», в которой игрокам предстоит вжиться в роль агента по имени Хершел Вилк, также известного под кодовым псевдонимом CASCADE. Ему предстоит выполнить таинственное задание, взаимодействуя с множеством «богато прописанных персонажей», у каждого из которых свои цели и мотивы.

Судя по описанию на странице в Steam, Zero Parades, как и ее идейная предшественница, расскажет историю в духе «терпеть неудачу, но двигаться вперед», погружая игроков в сложный мир с глубокими диалогами и неоднозначными персонажами. Визуальный стиль, показанный в дебютном трейлере, также явно наследует уникальную эстетику Disco Elysium.

Однако стоит отметить, что за последние годы студия ZA/UM претерпела кардинальные изменения. Многие ключевые разработчики и сценаристы, ответственные за создание Disco Elysium, покинули компанию после внутреннего конфликта. Поэтому, несмотря на знакомое имя студии, Zero Parades создается уже новой командой.

На данный момент у Zero Parades нет даты релиза. Игра была анонсирована для ПК, где ее уже можно добавить в список желаемого в Steam. Информация о возможном выходе на консолях появится позже.