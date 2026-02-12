Наследник Disco Elysium - Zero Parades - получит демо-версию в рамках Steam Next Fest

Студия ZA/UM объявила о выходе бесплатной демо-версии своего нового ролевого проекта Zero Parades: For Dead Spies. Попробовать игру можно будет на ПК в рамках Steam Next Fest — с 23 февраля по 16 марта.

Демо предложит специально подготовленную версию вступительных часов игры. В неё войдут два полноценных квеста, побочные активности и возможность свободно исследовать город-государство Портофиро. Хотя это не вся начальная часть сюжета, разработчики обещают, что демо даст чёткое представление о тоне и механиках будущего релиза.

Игрокам также позволят выбрать один из трёх архетипов персонажа — физический, эмоциональный или аналитический — которые влияют на навыки, характеристики и доступные варианты решений. ZA/UM советует пройти демо несколько раз, чтобы увидеть, как разные стили игры меняют развитие событий.

Сюжет Zero Parades рассказывает о шпионе, которого вынуждают вернуться к работе ради последнего задания. Ключевой темой проекта станет не успех, а неудача — диалоговая система выстроена так, чтобы каждое закрытое решение открывало новые, неожиданные пути.

Игра создаётся как духовный наследник Disco Elysium, над ней работают как ветераны студии, так и новые сотрудники. Полноценный релиз запланирован на 2026 год: сначала на PC (Steam, GOG, Epic Games Store), а затем и на PlayStation 5.