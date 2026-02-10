Новая RPG ZA/UM Zero Parades: For Dead Spies практически наследует Disco Elysium - "Мы всё ещё те же люди"

Студия ZA/UM раскрыла детали своей новой RPG Zero Parades: For Dead Spies, и поклонники Disco Elysium сразу заметят знакомые черты. Игра сохраняет изометрическую перспективу, насыщенные диалогами сцены и систему навыков с внутренним монологом, где мысли героя напрямую влияют на мир. Разработчики признают: многие механики и художественные подходы позаимствованы из предыдущего проекта.

«Мы бы не могли полностью отказаться от опыта, который получили, работая над Disco Elysium», — говорит Джим Ашилеви, сценарист и директор по озвучке. «Около 35% нашей команды создавали оригинальное Disco Elysium или его расширенную версию Final Cut. Мы всё ещё те же люди с теми же интересами, поэтому Zero Parades неизбежно будет перекликаться с прошлым проектом».

Некоторые фанаты выразили опасения из-за сходства, учитывая уход ключевых создателей, Роберта Курвица и Александра Ростова, в 2022 году. ZA/UM уверяет, что текущая команда способна сохранить дух Disco Elysium, одновременно развивая новую историю об интригах, власти и провалах.

Технический художник Николас Пиро добавляет: «Мы хотим рассказать увлекательную историю. Понимаем, что фанаты могут быть осторожны, но надеемся, что им понравится то, что мы создаём».

Релиз Zero Parades запланирован на 2026 год. Игра обещает ощутимо перекликаться с Disco Elysium, не полностью копируя его, но сохраняя знакомый фанатам стиль и атмосферу.