ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
ZERO PARADES: For Dead Spies 21.05.2026
Адвенчура, Логические, Ролевая
6.3 30 оценок

Первые обзоры Zero Parades: For Dead Spies появились в сети - новая RPG от авторов Disco Elysium получила 83 балла

IKarasik IKarasik

Критики начали публиковать рецензии на Zero Parades: For Dead Spies — новую RPG от разработчиков из ZA/UM, работавших над Disco Elysium. Игра получила 83 балла на Metacritic.

В обзорах отмечают, что проект сохраняет многие элементы, за которые полюбили Disco Elysium. Игроков ждут проверки навыков с бросками кубиков, вариативные диалоги и возможность по-разному проходить сюжетные ситуации.

Отдельно журналисты хвалят визуальный стиль и атмосферу мира. Мрачная подача сочетается с сатирой на потребительское общество, а сама история делает акцент на психологическом напряжении и социальных темах.

При этом часть критиков считает, что новой игре не удалось достичь уровня Disco Elysium в плане сценария и глубины персонажей. Тем не менее Zero Parades называют сильной нарративной RPG, которая ощущается самостоятельным проектом, а не попыткой повторить прошлый успех студии.

Релиз игры состоится 21 мая.

14
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
FumblingLysanias
работавших над Disco Elysium 🤡🤣
После выхода Disco Elysium в 2019 году в студии произошли внутренние изменения: ключевые разработчики во главе с Робертом Курвицем и все сценаристы покинули ZA/UM.
4
Ответынамоикоментынечитаю

Казалось бы при чем здесь игры...

Mc X