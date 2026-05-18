Первые обзоры Zero Parades: For Dead Spies появились в сети - новая RPG от авторов Disco Elysium получила 83 балла

Критики начали публиковать рецензии на Zero Parades: For Dead Spies — новую RPG от разработчиков из ZA/UM, работавших над Disco Elysium. Игра получила 83 балла на Metacritic.

В обзорах отмечают, что проект сохраняет многие элементы, за которые полюбили Disco Elysium. Игроков ждут проверки навыков с бросками кубиков, вариативные диалоги и возможность по-разному проходить сюжетные ситуации.

Отдельно журналисты хвалят визуальный стиль и атмосферу мира. Мрачная подача сочетается с сатирой на потребительское общество, а сама история делает акцент на психологическом напряжении и социальных темах.

При этом часть критиков считает, что новой игре не удалось достичь уровня Disco Elysium в плане сценария и глубины персонажей. Тем не менее Zero Parades называют сильной нарративной RPG, которая ощущается самостоятельным проектом, а не попыткой повторить прошлый успех студии.

Релиз игры состоится 21 мая.