Разработчики Disco Elysium выбирают человеческое творчество вместо ИИ

Разработчики Disco Elysium и грядущей Zero Parades: For Dead Spies чётко обозначили свою позицию по поводу использования искусственного интеллекта в разработке игр — в студии ZA/UM его не применяют и не планируют применять в творческом процессе.

Глава студии Аллен Мюррей в интервью подчеркнул, что команда стремится создавать максимально «человечный» опыт: по его словам, игрокам важно чувствовать живое присутствие авторов, а не работу алгоритмов. Он сравнил это с тягой к живому музыканту в кафе — простому, искреннему и настоящему, а не к идеально выверенному цифровому продукту.

Сценарист и VO-директор студии Джим Ашилеви поддержал эту позицию, отметив, что даже несовершенство и неровности — часть авторского стиля ZA/UM. По его словам, в играх студии важно ощущение реальных людей за текстами, диалогами и мирами, даже если это делает результат менее «отполированным», чем при использовании ИИ.

На фоне всё более активного внедрения генеративных технологий в индустрию — от экспериментальных игровых миров до автоматизированных ассистентов — позиция ZA/UM выглядит сознательным выбором в пользу традиционного подхода. Студия намерена и дальше создавать проекты, опираясь на ручную работу, авторское видение и человеческий опыт, особенно в своей новой RPG, посвящённой теме утраты и движения вперёд вопреки всему.