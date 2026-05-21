Разъяренные фанаты Disco Elysium пытаются уничтожить продажи и рейтинг ZERO PARADES: For Dead Spies в Steam

21 мая 2026 года на платформе Steam состоялся релиз новой шпионской ролевой игры ZERO PARADES: For Dead Spies от студии ZA/UM. Вскоре после выхода проект получил смешанные отзывы от пользователей. На момент публикации у игры рейтинг одобрения составляет около 65%.

Основной причиной споров в сообществе стал затянувшийся конфликт вокруг компании. Часть игроков устроила протестную волну отзывов, призывая бойкотировать проект из-за увольнения ключевых авторов Disco Elysium, произошедшего ранее. Другие пользователи активно защищают новинку, призывая оценивать саму игру, а не корпоративные разногласия руководства. Они отмечают, что обычные сотрудники не должны страдать из-за решений менеджмента.

Среди положительных сторон сыгравшие выделяют качественное текстовое наполнение, глубокую атмосферу шпионского триллера и визуальный стиль. Проект сохранил знакомый художественный подход и некоторые механики прошлых работ студии, но обзавелся собственными элементами, такими как показатели усталости, тревоги и бреда. Игроки хвалят вариативность диалогов и влияние неудачных проверок навыков на развитие истории.

Критике подверглась техническая составляющая проекта. Пользователи сообщают о временных отказах управления с помощью мыши или геймпада, отсутствии функции быстрого сохранения и пропуске некоторых озвученных реплик. Также звучат жалобы на специфический голос рассказчика и неточности в локализации на разные языки, включая китайский и русский. Разработчики уже начали отвечать на отзывы и пообещали исправить обнаруженные ошибки в ближайших обновлениях.