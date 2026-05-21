Шпионская RPG Zero Parades: For Dead Spies вышла на ПК - новая игра от ZA/UM делает ставку на провалы и хаос

Zero Parades: For Dead Spies вышла на ПК 21 мая в Steam, EGS и GOG с ценой 1550 рублей и сразу оказалась в центре внимания — во многом из-за происхождения команды разработчиков. Проект создан студией ZA/UM, частью которой в прошлом были авторы культовой Disco Elysium. И ожидания, как ни крути, здесь изначально высокие.

Действие игры разворачивается в городке Портофиро, а главная героиня — агент Хершел Уилк, которая пять лет назад провалила важную миссию и потеряла отряд. Теперь ей дают шанс вернуться в игру, но без гарантии, что всё снова не закончится катастрофой. И уже по завязке видно: это история не про героизм, а про ошибки и их последствия.

По структуре Zero Parades очень близка к Disco Elysium — с диалогами, исследованием небольшого города и плотной системой выбора. Но акцент здесь смещён в сторону шпионской темы: встречаются странные персонажи, от радикальных идеологов до почти карикатурных «экстрасенсов», и всё это работает на ощущение нестабильного мира, где никому нельзя доверять полностью.

Отдельно стоит система навыков — их 15, и они отражают внутреннее состояние Хершел. Игроку приходится следить не только за диалогами и решениями, но и за усталостью, тревожностью и даже уровнем бреда. Это делает игру менее «комфортной» и более нервной по ощущениям — и, честно говоря, это редкий ход для RPG, где обычно игрока стараются вознаграждать, а не давить.

Разработчики прямо заявляют: провалы здесь будут происходить чаще, чем успехи. И это заметно меняет подход — вместо классической «идеальной сборки» игрок вынужден импровизировать и жить с последствиями. Это рискованный дизайн, но он может сработать именно за счёт атмосферы шпионской неуверенности.

По первым оценкам критиков игра получила около 83 баллов на Metacritic и OpenCritic — то есть старт оказался уверенным, но без ощущения абсолютного шедевра. Пока Zero Parades выглядит как интересная, но не идеальная попытка ZA/UM переосмыслить формулу своей главной игры в более жёстком и мрачном ключе.